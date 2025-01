Na ceny Brit Awards jsou nominovaní i Beatles, největší šanci má Charli XCX

Vybrané nominace na ceny Brit Awards 2025

Umělec roku

Beabadoobee

Central Cee

Charli XCX

Dua Lipa

Fred Again

Jamie xx

Michael Kiwanuka

Nia Archives

Rachel Chinouriri

Sam Fender

Skupina roku

Bring Me The Horizon

Coldplay

The Cure

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Album roku

Charli XCX - Brat

The Cure - Songs Of A Lost World

Dua Lipa - Radical Optimism

Ezra Collective - Dance, No One's Watching

The Last Dinner Party - Prelude to Ecstasy

Píseň roku

Artemas - i like the way you kiss me

The Beatles - Now And Then

BL3SS x CamrinWatsin (feat. bbyclose) - Kisses

Central Cee (feat. Lil Baby) - BAND4BAND

Charli XCX Ft Billie Eilish - Guess featuring Billie Eilish

Chase & Status / Stormzy - Backbone

Coldplay - feelslikeimfallinginlove

Dua Lipa - Training Season

Ella Henderson (feat. Rudimental) -Alibi

JADE - Angel Of My Dreams

Jordan Adetunji- KEHLANI

KSI (feat Trippie Redd) - Thick Of It

Myles Smith - Stargazing

Sam Ryder - You're Christmas To Me

Sonny Fodera/Jazzy/D.O.D - Somedays

Objev roku

English Teacher

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Myles Smith

Rachel Chinouriri

Mezinárodní umělec roku

Adrianne Lenker

Asake

Benson Boone

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Mezinárodní skupina roku

Amyl and The Sniffers

Confidence Man

Fontaines D.C.

Future & Metro Boomin

Linkin Park