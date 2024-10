Léta se snažila uspět a záviděla slavnějším. Teď Charli XCX ovlivňuje reklamu i volby

Outsider, spratek, ale také zpěvačka s úžasným marketingem. Charlotte Emma Aitchison alias Charli XCX se po více než 15 letech, kdy zkoušela uspět v hudebním světě, dočkala. Její album Brat zaplavilo sociální sítě a dalo vzniknout pojmu brat summer - léto spratků. Teď vyšla jeho podzimní verze s hosty jako Arianou Grande, Billie Eilish nebo Lorde. Dál se veze na vlně úspěchu.

Je květen 2012 a právě se objevila skladba I Love It, která se stane hitem nadcházejícího léta. Tenhle elektropop říznutý punkem je typ písničky, u níž lze skákat do vzduchu hlava nehlava a křičet z plných plic. Tehdy ani ne dvacetiletá Angličanka Charli XCX ji napsala o vyrovnávání se po rozchodu se starším přítelem. "Naházela jsem tvoje saky paky do tašky a shodila ji ze schodů / Nabourala jsem autem do mostu a je mi to jedno, miluju to," zpívá v ní.

Text původně tvořila pro sebe, pak ale usoudila, že se k její hudbě nehodí, a tak jej předala švédskému duu Icona Pop. Pod veleúspěšnou skladbou zůstala podepsaná jen v roli hostující umělkyně. Prorazila tedy jako vokalistka spolupracující s elektronickým projektem, což bylo začátkem dekády běžné. Podobně se na výsluní dostali Sam Smith, Zara Larsson nebo Ella Eyre.

Jenže Charli XCX jejich trajektorii nenásledovala. O dva roky později sice nazpívala úspěšný song Boom Clap k filmu Hvězdy nám nepřály a podílela se na skladbě Fancy od Iggy Azalea, pak se však nadobro a nedobrovolně odklidila na alternativní scénu. V té samé době Novozélanďanka Lorde zažívala nebývalý boom. V roce 2013 vydala singl Royals. S albem Pure Heroin plným "pokojíčkového popu", jehož byl součástí, se definitivně stala mainstreamovou osobností.

Není divu, že na ni Angličanka žárlila. V nedávném rozhovoru popsala, jak se jí honilo hlavou, že na místě Lorde klidně mohla být ona, neboť se začaly prosazovat ve stejnou dobu. Lidé si je občas pletli kvůli podobnému účesu - dlouhým, tmavě hnědým rozpuštěným vlnám. Existuje dokonce parodické interview, v němž tazatelka naoko zamění Charli XCX s její novozélandskou konkurentkou a ptá se, co ji inspirovalo k napsání Royals. Jindy zase Charli XCX oznámila na sociálních sítích, že na Halloween půjde v převleku za Lorde. Zkrátka správný spratek.

Je matoucí být holka

Šesté studiové album nazvané Brat vydala Charli XCX letos v červnu. Zvukově se na něm drží elektropopu s příměsí hyperpopu, tedy mikrožánru charakteristického třeba přeháněním popových principů. V písni Girl, So Confusing se vyznává z komplikovaného vztahu s jinou ženou. "Nevím, jestli mě máš ráda / Někdy mám pocit, že mě nenávidíš / Někdy se mi zdá, že já nenávidím tebe / Možná jen chceš být jako já / Vždycky říkáš: pojďme ven, tak si spolu zajdem na jídlo / Občas je to zvláštní, protože nemáme moc společného," zpívá.

Po více než patnácti letech na scéně už nečekala, že by Brat zásadně zaujalo. Následoval ale pravý opak. Ze spratkovské nahrávky se stala internetová a popkulturní senzace roku. Kromě jiného začali fanoušci spekulovat, o kom Charli XCX zpívá. Zpětně se skoro zdá, že se jednalo o promyšlený marketingový tah a britská hudebnice si předem připravila půdu pro nynější remix. Ona však tvrdí, že její souputnice o ničem nevěděla. Prý byla připravená i na variantu, že s ní dotyčná zpřetrhá kontakty.

Tento měsíc se objevil remix úspěšné desky nazvaný Brat and It's Completely Different but Also Still Brat (Úplně jiný Brat, ale pořád Brat). Účinkují na něm hvězdy jako Ariana Grande nebo Billie Eilish. A také vyjasňuje otázku, o kom bylo Girl, So Confusing: do nové verze svou odpověď nahrála sama Lorde, která se tu vyznává z poruchy příjmu potravy. "Říkala jsi, abychom šly ven, a já to na poslední chvíli zrušila / Ztratila jsem se ve svých myšlenkách / Posledních pár let jsem bojovala se svým tělem / Snažila jsem se vyhladovět k větší štíhlosti / Pak jsem to všechno nabrala zpátky," reaguje tu Novozélanďanka. A jak Charli předpovídala už v původní verzi, jejich spolupráce na internetu způsobila senzaci.

Ne Barbie, ale spratek

To platí pro celou desku Brat. V současnosti úspěch hudby do značné míry určuje, nakolik zarezonuje na sociálních sítích. Charli XCX se s letošním albem povedlo mnohem víc. Taneček k singlu Apple napodobovali na TikToku influenceři z celého světa a výrazný vizuální styl nahrávky, tvořený jedovatě zeleným pozadím s jednoduchým rozostřeným nápisem, se stal základem mnoha internetových memů.

Vycházely z pojmu brat neboli spratek. Podle umělkyně označuje ženu, která "je trochu nepořádná, ráda se baví a možná občas říká hlouposti, je upřímná, neomalená a trochu výbušná". Do jisté míry tedy opak nároků dříve kladených na ženy: aby byly milé, pořádné a poslušné.

Tak vznikl fenomén brat summer neboli spratkovského léta, širší životní pocit, který by se dal postavit do protikladu k loňskému létu, v popkultuře definovanému filmem Barbie.

Odstínu limetkově zelené, jemuž se začalo říkat brat green, využila i americká prezidentská kandidátka Kamala Harrisová poté, co Charli XCX na sociální síti X napsala, že "Kamala je spratek" - a příspěvek vidělo přes 50 milionů lidí. Stejně tak se výtvarného nápadu chopila britská Strana zelených. Křiklavá zeleň se začala objevovat v nabídce výrobců oblečení a módní magazíny teď píšou o tom, jak brat green decentně přizpůsobit podzimní barevné paletě. Výrobce veganských párků pojmu využil k reklamní kampani s nápisem brat-wurst. A do hledáčku některých uživatelů internetu se dostala třeba i Bratislava jako město se spratkem v názvu.

Aktuálně se někteří dvacátníci vracejí i ke skladbě I Love It, která byla v roce 2012 soundtrackem jejich dospívání. V komentářích na YouTube přiznávají, že donedávna ani nevěděli, kdo za ni stojí. Až dnes, kdy je Charli XCX všudypřitomná, jim najednou vše zapadá do sebe a kruh se uzavírá. "V učebnicích se bude o téhle skladbě psát, že to byly počátky brat summer," uvedl jeden uživatel.

Za vzhledem alba přitom stála snaha ušetřit. Alespoň tak to Charli XCX tvrdí. Počítala prý s tím, že se lidem Brat absolutně nebude líbit, možná ještě výrazněji než její předchozí desky, a tak se rozhodla srazit cenu designu na minimum. V duchu spratkovství zároveň chtěla zvolit takovou barvu, aby co nejvíce lidí znechutila.

Tvrzení nejde úplně dohromady s tím, že součástí masivní kampaně k albu byla takzvaná brat wall - zeď v newyorské čtvrti Greenpoint, kde se objevovaly nové informace o projektu. Spíš to vypadá na marketing. Ale je to přitažlivý příběh a dvaatřicetileté Charli XCX rozhodně sedí do image chaotického outsidera.

Diskotéka pochybností

Angličanka, která třikrát koncertovala také v Česku, měla dlouho pověst vyvrhela balancujícího na hraně mainstreamu a alternativy, přestože ani do jednoho světa tak úplně nezapadá. Reflektuje to i track I Might Say Something Stupid, kde zpívá, že je "slavná, ale ne tak docela". Až s letošním albem zaujala kritiky a zároveň ovládla hitparády.

Jedním z důvodů byla upřímnost a schopnost Charli XCX popsat obecně ženskou zkušenost či úděl známé osobnosti. Na pozadí toho duněl elektropop coby připomínka, že jako teenagerka v Anglii začínala s taneční hudbou. Místo stylizace do bezchybné a silné ženy, s níž nedávno šlápla vedle zpěvačka Katy Perry, zvolila Charli XCX zranitelnost a přiznala emoce, za něž se obvykle stydíme, jako jsou žárlivost a pochybnosti.

V tracku I Might Say Something Stupid zpívá Charli XCX, že je "slavná, ale ne tak docela". | Video: Atlantic Records

"Chtěla bych se vrátit do doby, kdy jsem nebyla nejistá a neanalyzovala tvar svého obličeje / Jím sice jen v dobrých restauracích, ale neustále přemýšlím o své váze," zpívá třeba ve skladbě Rewind o tom, jakému tlaku na vzhled čelí nejen slavné ženy. V písni I Think About It All The Time zase přemýšlí, zda se už stát matkou a jestli jí nebude chybět svoboda. Do podzimní verze přizvala zasněného zpěváka Bon Ivera, který něžnému a upřímnému songu dodává nový rozměr.

Charli XCX zkrátka nabízí hluboce ženskou výpověď. Odpovídá době i současným feministickým tendencím apelujícím na to, aby se ženy vzájemně podporovaly a nesoupeřily mezi sebou. Zářným příkladem je spolupráce s Lorde, kde obě přiznávají své slabosti i to, jak jedna té druhé záviděla. Sama Charli XCX skladbu Girl, So Confusing označuje za opak rapového dissu, kdy se zpravidla muži vzájemně urážejí.

Spoluprací s téměř dvacítkou umělců hudebnice znásobila svůj komerční úspěch a posílila auru hvězdy. Zároveň podzimním remakem přesvědčila i kritiky. Třeba britský Guardian novinku ocenil pěti hvězdičkami a poznamenal, že v tomto období je zpěvačka nezastavitelná. V příštích letech se ukáže, zda Charli XCX na výsluní dokáže zůstat.

