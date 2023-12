Víc než jen fotogenická tvář. Brad Pitt slaví šedesátiny, limuzíny už řídit nemusí

Achillova pata

Když se poprvé výrazněji mihnul na plátně ve snímku Thelma a Louise z roku 1991, diváci se ještě podivovali, kdo to je. Pohledný mladík, který vystudoval žurnalistiku na univerzitě v americkém státě Missouri, se živil různě, než se prosadil u filmu, třeba jako řidič limuzíny. Dnes už v ní Brad Pitt dávno může sedět jinde než za volantem.

Čerstvý šedesátník se během více než třicetileté kariéry stal jednou z nejvlivnějších a nejpropíranějších hollywoodských celebrit - i díky svým sledovaným manželstvím s herečkami Jennifer Aniston či Angelinou Jolie. Především je to ale herec, který rychle přesvědčil, že má mnohem víc než fotogenickou tvář.

Nikdy neúčinkoval ve velkých filmových franšízách či superhrdinských "týmovkách". Spíše spolupracoval takřka se všemi předními současnými režiséry. Často s pověstnou ironií, kterou uměl dostat i do těch nejdrsnějších rolí. Anebo ho ironie osudu sama dostihla, jako když se objevil v pro něj spíše netypickém historickém velkofilmu Troja z roku 2004. V roli antického válečníka Achilla tam byl zasažen šípem do paty. Jako by si pro něj bohové přáli jiné party.