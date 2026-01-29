Přeskočit na obsah
Prokletá pýcha Sovětů. Ponorku K-19 překřtili na Hirošimu, pohřbívala námořníky zaživa

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Alžběta Staňková

Už při křtu sovětské ponorky K-19 se objevilo zlé znamení, když se o bok nerozbila láhev šampaňského. Zlá předtucha se naplnila hned třikrát, a tak během služby na její palubě přišly o život desítky mužů.

Hotel s jadernými hlavicemi na palubě

Byla to sice jaderná ponorka v aktivní službě, přesto se pro ni vžilo kódové označení Hotel. Důvod není známý, pravděpodobně šlo ale zkrátka o humor. V každém případě se jednalo o vůbec první sovětskou ponorku, která nesla tři balistické střely R-13. Sověti ji začali používat uprostřed studené války v roce 1959.

