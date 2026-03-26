Literatura

Která kniha se stane Cestopisem roku? Šanci má Neúrodný půlměsíc či Trek, pot a slzy

Petra Smítalová
Blízký východ, Kuba, periferie Prahy, Pyreneje i meziválečná Evropa. Do těchto končin nás zavádějí finalisté 8. ročníku soutěže o nejlepší cestopis roku 2025. Jeden z pěti nominovaných získá cenu udělovanou na počest legendární cestovatelské dvojice Hanzelky a Zikmunda.

Vítěz bude oznámen ve středu 22. dubna 2026 v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Rozhodovala o něm jedenáctičlenná odborná porota v čele se spisovatelem Miloněm Čepelkou, jež tentokrát vybírala nominace z 27 přihlášených titulů.

Mezi pěti nominovanými tituly se ocitly knihy Trek, pot a slzy (Práh), Kubánské tango v rytmu blues (N media), Neúrodný půlměsíc (Host), Slunci a obzoru (Host) a Periferní průvodce Prahou (Labyrint).

Cena Hanzelky a Zikmunda, jejímž úkolem je propagovat kvalitní cestopisnou literaturu, bude udělena ještě v kategoriích Nejlepší cestopisná fotografie, Nejpůjčovanější cestopis v českých knihovnách a Nejlepší cestovatelský audio počin.

Na slavnostním vyhlášení vítězů 8. ročníku Cestopisu roku – Ceny Hanzelky a Zikmunda vystoupí Markéta Irglová. Večerem provede herečka Dejvického divadla Zdeňka Žádníková-Volencová a rozhlasový moderátor Vladimír Kroc. Ceremoniál bude živě přenášet Radiožurnál.

Akce je součástí cestovatelského festivalu Neznámá země ve Zlíně (20.–29. 4. 2026). Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund jsou s tímto městem trvale spjati. Organizátoři letošního jubilejního 30. ročníku pořádají na počest cestovatelské dvojice sraz motonomádů.

Markéta Dobešová: Trek, pot a slzy (Práh)

Obálka knihy Trek, pot a slzy.Foto: Práh

Autobiografický cestovní román Trek, pot a slzy je upřímným příběhem, který líčí autorčino putování po nejtěžším treku Evropy Haute Route des Pyrenées. Na svou 880 kilometrů dalekou pouť napříč divokými horami se Markéta Dobešová vydala bez dostatečných zkušeností a s téměř neznámý mužem, vedena složitými životními pohnutkami, jimž dominuje láska, zklamání z nenaplněných očekávání a potřeba vyrovnat se s novým životním osudem i navždy ztracenými sny. Touha po duševní katarzi ji však vrhla do těžké zkoušky, v níž musela čelit riskantnímu horskému terénu, komplikovaným vztahům se společníkem Kamilem, a dokonce i strachu o život.

