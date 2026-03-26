Která kniha se stane Cestopisem roku? Šanci má Neúrodný půlměsíc či Trek, pot a slzy

Blízký východ, Kuba, periferie Prahy, Pyreneje i meziválečná Evropa. Do těchto končin nás zavádějí finalisté 8. ročníku soutěže o nejlepší cestopis roku 2025. Jeden z pěti nominovaných získá cenu udělovanou na počest legendární cestovatelské dvojice Hanzelky a Zikmunda.
Vítěz bude oznámen ve středu 22. dubna 2026 v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Rozhodovala o něm jedenáctičlenná odborná porota v čele se spisovatelem Miloněm Čepelkou, jež tentokrát vybírala nominace z 27 přihlášených titulů.
Mezi pěti nominovanými tituly se ocitly knihy Trek, pot a slzy (Práh), Kubánské tango v rytmu blues (N media), Neúrodný půlměsíc (Host), Slunci a obzoru (Host) a Periferní průvodce Prahou (Labyrint).
Cena Hanzelky a Zikmunda, jejímž úkolem je propagovat kvalitní cestopisnou literaturu, bude udělena ještě v kategoriích Nejlepší cestopisná fotografie, Nejpůjčovanější cestopis v českých knihovnách a Nejlepší cestovatelský audio počin.
Na slavnostním vyhlášení vítězů 8. ročníku Cestopisu roku – Ceny Hanzelky a Zikmunda vystoupí Markéta Irglová. Večerem provede herečka Dejvického divadla Zdeňka Žádníková-Volencová a rozhlasový moderátor Vladimír Kroc. Ceremoniál bude živě přenášet Radiožurnál.
Akce je součástí cestovatelského festivalu Neznámá země ve Zlíně (20.–29. 4. 2026). Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund jsou s tímto městem trvale spjati. Organizátoři letošního jubilejního 30. ročníku pořádají na počest cestovatelské dvojice sraz motonomádů.
Markéta Dobešová: Trek, pot a slzy (Práh)
Autobiografický cestovní román Trek, pot a slzy je upřímným příběhem, který líčí autorčino putování po nejtěžším treku Evropy Haute Route des Pyrenées. Na svou 880 kilometrů dalekou pouť napříč divokými horami se Markéta Dobešová vydala bez dostatečných zkušeností a s téměř neznámý mužem, vedena složitými životními pohnutkami, jimž dominuje láska, zklamání z nenaplněných očekávání a potřeba vyrovnat se s novým životním osudem i navždy ztracenými sny. Touha po duševní katarzi ji však vrhla do těžké zkoušky, v níž musela čelit riskantnímu horskému terénu, komplikovaným vztahům se společníkem Kamilem, a dokonce i strachu o život.
Eduard Freisler: Kubánské tango v rytmu blues (N media)
Dojemné i drásavé čtení o ostrově nesvobody. Kubánské tango v rytmu blues novináře Eduarda Freislera není jen další cestopisnou reportáží. Je to milostné vyznání zemi, do které se autor vydal před pětadvaceti lety a duchem v ní už takříkajíc zůstal. Při návratech na ostrov potkává spoustu nevšedních lidských příběhů, formuje tu i svůj vlastní osud. Podmanivým vyprávěním vtáhne čtenáře do dění a v měřítku celých dekád mu ukáže Kubu nejen jako peklo diktatury, ale i jako úžasně srdečnou zemi.
Lenka Hrabalová: Neúrodný půlměsíc (Host)
Klimatická krize se projevuje všude. Nejvíce na místech, na něž běžně nemyslíme. Říká se, že rozbuškami konfliktů budoucnosti budou spory o základní zdroje: pitnou vodu, zemědělskou půdu a místo pro život. Snad nikde to neplatí tolik jako v zemích Blízkého východu a severní Afriky. Arabistka Lenka Hrabalová se proto v Neúrodném půlměsíci vydává k řekám Eufratu a Tigridu, aby vyprávěla příběh vody, jejího nedostatku i strategického významu. Zkoumá, jestli se může znovu zazelenat Sahara a jestli čerpání jejích obrovských podzemních zásob vody s sebou nenese i nějaká rizika. Ohledává historii prastarých lesů a jejich blízkou budoucnost, která bude patrně suchá, plná požárů, ale také nových technologií a ekologických přístupů. Setkává se s místními lidmi i zahraničními vědci, kteří všichni hledají řešení a způsoby, jak zadržet vláhu, zchladit vzduch a něco vypěstovat. A zároveň líčí celý region v nečekané, překvapivé a potřebné perspektivě.
Vratislav Krainer: Slunci a obzoru (Host)
Jak vypadala dobrodružná cesta na kole v předvečer druhé světové války? Stačilo náhodné setkání u rybníka a byla z toho cesta přes půl Evropy a zážitek na celý život. Dvaadvacetiletý Vratislav Krainer se jednoho parného léta rozhodl pro dobrodružnou výpravu na kole z Československa přes Rakousko, Německo, Itálii až do Paříže na právě probíhající Světovou výstavu EXPO. Tou dobou ještě netušil, že během 3500 kilometrů dlouhé cesty zažije svobodu, na kterou si on ani jeho krajané na dlouhé desítky let nesáhnou. Slunci a obzoru je autentický cestovní cyklistický deník, který skrze postřehy mladého člověka zaznamenává podobu meziválečné Evropy.
Tomáš Staněk: Periferní průvodce Prahou (Labyrint)
Originální kreslený bedekr po netradičních místech hlavního města. Z rezidenčních čtvrtí na industriální periferii a z přírodních památek zpět do historického centra. Tato kniha vás vezme na procházky a výlety do míst, kde jste nejspíš nikdy nebyli nebo je možná dosud ani neznali. Kromě okrajových částí, nezřídka ležících ladem a divoce bujících, vás autor provede i periferií vnitřní, tedy místy, která máme téměř pod nosem, ale na našich pravidelných rutinních pochůzkách je přehlížíme. Těch 496 kilometrů čtverečních se tak může změnit v kouzelnou zahradu, kde za každým plotem, křovím nebo rozbořenou zdí čekají nové poklady.
