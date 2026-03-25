Nukleární poklop, netopýří bomby i kočičí špion. Poznejte nejšílenější experimenty vědy a armády

Kočky napěchované elektronikou jako špioni. Netopýři s miniaturními bombami. Umělý prstenec kolem Země z milionů kovových jehliček. Nebo také slon, kterému vědci podali smrtící dávku LSD. Ne, to není sci-fi — to je skutečná historie okamžiků, kdy se věda spojila s armádou a hranice rozumu se nebezpečně rozostřily.
Strach i pokrok
V polovině 20. století se svět ocitl v paradoxní situaci: technologický pokrok byl poháněn strachem… A Studená válka přinutila vědce i armády zkoušet věci, které dnes působí někdy absurdně, ale možná spíše až děsivě.
Odpálený poklop
Mezi nejšílenější projekty patří Operace Plumbbob, během jejíž sérii testů proběhl experiment Pascal-B, který se stal legendou.
Jaderná exploze hluboko pod zemí vytvořila extrémní tlak v uzavřené šachtě, nad níž byl umístěn masivní ocelový poklop. Ten byl výbuchem katapultován vzhůru takovou rychlostí, že vysokorychlostní kamera zachytila jen jediný rozmazaný snímek. Odhady naznačují rychlost přes 200 000 km/h. A není jisté, zda poklop neopustil atmosféru - teoreticky by mohl patřit k nejrychlejším člověkem vytvořeným objektům v historii.
Měděný prstenec Země
Projekt West Ford z počátku 60. let byl pokusem zajistit vojenskou komunikaci i v případě zničení satelitů či kabelů. A tak Spojené státy americké vypustily na oběžnou dráhu stovky milionů drobných měděných jehliček (dipólů), které měly vytvořit extrémně řídký „prstenec“ kolem planety fungující jako pasivní reflektor rádiových vln.
Experiment byl technicky úspěšný, ale vyvolal obavy astronomů z kosmického odpadu. A ačkoliv většina jehliček časem zanikla v atmosféře, část z nich vydržela na orbitě roky.
Jaderný ohňostroj nad Pacifikem
Test s názvem Starfish Prime v roce 1962 ukázal, jak nepředvídatelné mohou být jaderné výbuchy ve vesmíru. Nálož o síle 1,4 megatuny byla odpálena ve výšce asi 400 km nad Pacifikem a výsledkem se stala umělá polární záře viditelná až na Havaji.
Elektromagnetický pulz (EMP) poškodil satelity a vyřadil část elektrické sítě tisíce kilometrů daleko. Experiment tak zásadně změnil pohled na dopady jaderných zbraní mimo atmosféru.
Netopýři s napalmem
Během druhé světové války vznikl projekt s názvem Project X-Ray, který měl využít netopýry jako nosiče zápalných náloží.
Hibernující zvířata chtěli shodit nad japonskými městy, kde by se ukryla v budovách a po „probuzení“ způsobila rozsáhlé požáry. Při testech ale došlo k nehodě — část netopýrů utekla a zapálila vlastní základnu. Projekt byl proto nakonec zrušen - mimo jiné i kvůli nástupu atomové bomby.
Kočičí špion CIA
A u zvířat ještě zůstaneme.
V 60. letech se totiž CIA pokusila vytvořit živé odposlouchávací zařízení v rámci projektu Acoustic Kitty. Výzkumníci kočce chirurgicky implantovali mikrofon, vysílač i anténu, přičemž cílem bylo nenápadné sledování sovětských diplomatů. První terénní test však prý skončil fiaskem — zvíře mělo krátce po vypuštění srazit auto. A tak projekt, který stál miliony dolarů, brzy ukončili jako nepraktický.
Slon na smrtící dávce LSD
Obětí extrémního experimentu se v roce 1962 stal slon jménem Tusko. Vědci mu podali asi 297 mg LSD, tedy enormní dávka - a to s cílem zkoumat vliv látky na chování. Konkrétně na agresivitu. Experiment však dlouho netrval. Ubohý Tusko během několika minut zkolaboval a uhynul. Není však jisté, že příčinou smrti bylo pouze LSD — roli pravděpodobně sehrála i kombinace dalších podaných látek.
Případ dodnes slouží jako varování před neetickým zacházením se zvířaty ve výzkumu.
Makety města v jaderném ohni
Náš výčet ukončujeme na nevadské testovací střelnici, kde vznikl projekt Doom Town — realistická maketa amerického předměstí. Domy vědci vybavili nábytkem, ulice zaplnili auty a „obyvatele“ vytvořili pomocí figurín. A během jaderných testů sledovali, jak tlaková vlna a žár ničí infrastrukturu i interiéry.
Výsledky poskytly cenná data o dopadech jaderných výbuchů na civilní prostředí. A obrazy zničeného „města duchů“ se staly symbolem děsivé reality atomového věku.
Zdroj: The Space Review, Warfare History, AHF, Snopes, Wired, Smithsonianmag, Vancouver Sun
