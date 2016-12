Rogue One jsou pro Star Wars takřka revolucí. Disney nemohl začít lépe

16. 12. 2016

První spin-off nad rámec filmové řady Star Wars je v kinech a sklízí nadšené i velmi kritické recenze. Oprostíme-li se od širšího vnímání filmu a zaměříme se na fanouškovskou stránku, je proč být spokojen. Článek obsahuje pár drobných spoilerů, které ovšem neprozrazují děj filmu a jsou důležité pro jeho obhajobu.

Když společnost Disney koupila značku Star Wars, spoustu fanoušků zklamala škrtnutím tzv. Expanded Universe. To byly příběhy, které pětatřicet let pod Lucasovým svolením či jeho přímým dohledem příběhově rozšiřovaly předalekou galaxii skrze knihy, komiksy, počítačové hry a další formáty.

Disney si chce svůj rozšířený vesmír budovat od začátku sám a má na to právo. Pokud to bude dělat i nadále formou filmů typu Rogue One, fanouškům se po Expanded Universe přestane časem stýskat. Bude tu jednoduše znovu. Film je přesně tím typem příběhu, který v sobě Expanded Universe obsahoval a který si fanoušci v komiksových sešitech nebo paperbackových knihách kupovali. Obohacující, ale na jedno použití, postavený na postavách, kterým fandíme, ale nebudou nám chybět v hlavní filmové sérii (ponechme stranou výjimečné charaktery jako Revan nebo admirál Thrawn, takových se za těch čtyřicet let nadstavbových příběhů zrodilo opravdu málo).

Kromě rozšiřování světa Star Wars Rogue One dost posouvá i samotné filmové pojetí. Novátorská je práce s kamerou, planetární exteriéry jsou zpracovány dechberoucím způsobem, jaký v sedmi hlavních filmech nebyl.

Vyprávění je temnější, syrovější, bez zbytečného humoru a zaměřené na dospělejší publikum, což samo o sobě bude hodně fanouškům stačit ke spokojenosti. Stírá pro Star Wars téměř archetypální černobílé vnímání konfliktu. Ti dobří jsou banda zoufalců, zlodějů, bezdomovců, dezertérů, špionů schopných odprásknout člověka na potkání a fanatiků ochotných pro ověření výpovědi sáhnout po praktikách způsobujících šílenství.

Ti zlí jsou pořád stejně zlí, ale mají své hodnoty, vyšší principy a rodiny, se kterými vedou běžný život (v tomto směru je důležitá nenápadná scéna z důstojnického večírku). Rogue One zkrátka pracuje s postavami jinak, jejich vykreslení, pozadí a příběhové vyústění každé z nich je v rámci Star Wars filmů až revoluční.

A pak je tu samozřejmě roztomilá skrytá hra režiséra s fanoušky, na které se celou dobu mimovolně pomrkává skrze hromadu odkazů, z nichž některé jsou vyloženě dojemné. Jeden zásadní příklad za všechny. Do vesmírné bitvy nad planetou Scarif se zapojí i loď typu Hammerhead, což byly křižníky, které používala republiková flotila v sérii videoher, knih a komiksů vycházejících ze hry Knights of The Old Republic.

Je to vůbec poprvé v historii Star Wars, kdy si filmoví tvůrci do filmu vzali něco z videoherní odnože galaktického světa, je to zároveň gesto, že se s Expanded Universe stále počítá, a především je to ten nejlepší způsob, jak si získat fanoušky na svou stranu.

Videohra Knights of The Old Republic je považovaná za jeden z nejlepších příběhů, které kdy nad rámec filmové série vznikly, pro spoustu fandů jde o kultovní a dodnes hranou záležitost. V momentě, kdy se na plátně křižník třídy Hammerhead objeví, není pro nadšence hanbou rozplakat se radostí. Já to udělal, pro mě byla scéna s touto lodí definitivním okamžikem, kdy si mě Rogue One nekriticky získal.

Je velkou otázkou, co přinesou další spin-off filmy. Možností, kam se vrhnout, má Disney hodně. Udržet takto nastavenou laťku už bude složitější úkol.

Hrdinové z filmu Rogue One, který patří do světa Hvězdných válek, jsou na jedno použití, tvrdí filmový recenzent Kamil Fila. | Video: Kamil Fila | 05:18

autor: Jarda Konáš