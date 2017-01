Filmy a knížky nahradí videohry budoucnosti, říká "Steven Spielberg počítačových her"

29. 1. 2017

Death Stranding | Video: Kojima Productions | 05:03

Chození do kina, čtení knížek nebo vysedávání na gauči s herním ovladačem v ruce možná brzy skončí. Tvrdí to aspoň slavný japonský designér Hideo Kodžima, podle kterého se všechny tyto aktivity sloučí do jednoho média. „Lidi toho mají hodně na práci a nemají už tolik času, aby si mohli vybírat, jakému médiu nebo zábavě se budou věnovat,“ tvrdí Kodžima.

Videohry, knížky a filmy budou v budoucnosti tvořit jedno médium. Taková je vize japonského vývojáře Hideo Kodžimy, kterého zahraniční média přezdívají podle slavného režiséra jako Spielberg počítačových her.

Kodžima stojí za dnes již ikonickou sérií Metal Gear Solid a momentálně připravuje ambiciózní projekt Death Stranding, ve kterém (doslova) hrají Mads Mikkelsen nebo Norman Reedus, známý ze seriálu Živí mrtví.

„Chceme být u toho, až k tomu dojde. Ukážeme lidem nový druh zábavy. Už se na to připravujeme, ale momentálně se soustředíme na naši další hru,“ řekl BBC Kodžima, který se na konci roku 2015 po třech dekádách rozešel se slavnou firmou Konami. „Teď mám víc svobody, protože hlavní rozhodnutí jdou za mnou,“ vysvětlil.

Kojima Productions, jak se jeho nová společnost jmenuje, zatím neobchoduje na burze, což japonský vývojář bere jako plus. „Nemusíme se ohlížet na investory a soustředíme se pouze na vývoj dobrých her.“

U joysticku a monitoru to jen začíná

A u dobrých her to nekončí, japonský designér nastiňuje, jak podle něho bude vypadat budoucnost zábavního průmyslu. „Lidi toho mají hodně na práci a nemají už tolik času, aby si mohli vybírat, jakým médiím nebo zábavě se budou věnovat,“ tvrdí Kodžima, podle kterého mají šanci takové projekty, které budou kombinovat knížky, filmy a videohry.

V praxi to podle něho bude vypadat následovně – filmy budou hratelné a hry nabídnou hráčům něco jako rozšířený filmový zážitek.

To je zatím ale budoucnost. Kodžima má momentálně plné ruce práce s projektem Death Stranding, který vyvíjí speciálně pro Sony a její konzoli PlayStation. O hře se zatím moc neví a sám designér nechce nic prozradit. Milionům hráčů tak musí stačit dvě tajemné ukázky. „Nic podobného jste ještě nehráli,“ tvrdí.

Třiapadesátiletý Kodžima toho chce ještě hodně stihnout, do důchodu se zatím nechystá. „Baví mě pořád něco dělat. I na smrtelné posteli budu něco vymýšlet, protože o tom podle mě život je,“ uzavírá.

Death Stranding (E3 trailer) | Video: Kojima Productions | 03:31

autor: Magazín