Každé šesté dítě je závislé na hře Minecraft. Hraní musí omezovat rodiče

Až 11 hodin týdně stráví podle nového průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci čtvrtina dětí u počítačové hry Minecraft. Ta podle výzkumu poskytuje prostor k sebevyjádření a rozvíjí dětskou fantazii.

Téměř čtvrtina dětských hráčů tráví u počítačové hry Minecraft více než 11 hodin týdně. Čtrnáct procent dokonce přes 16 hodin týdně. Asi šedesáti procentům dětí čas strávený hraním omezují rodiče. Přibližně šestnáct procent hráčů si samo o sobě myslí, že jsou na hře závislí.

Zjistil to výzkum Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, do kterého se loni zapojilo více než 2300 aktivních hráčů této hry. Více než čtyři pětiny z nich byly mladší 18 let.

Minecraft je počítačová hra, která umožňuje v otevřeném prostředí hráčům tvořit prakticky cokoliv. Hráči mohou stavět obydlí, pěstovat rostliny, chovat zvířata, těžit nerostné suroviny, obchodovat, vytvářet technická zařízení i navazovat vztahy.

"Orientuje se především na dětskou kreativitu a její rozvoj, inspiruje, poskytuje prostor k sebevyjádření, podporuje kooperaci mezi uživateli, rozvíjí dětskou fantazii. V tomto smyslu ji lze hodnotit jednoznačně pozitivně," uvedl v tiskové zprávě Kamil Kopecký z centra prevence rizikové virtuální komunikace.

Problém spočívá v tom, že hrou někdy děti vyplňují veškerý volný čas. Závislost, kterou zhruba každý šestý hráč u sebe vnímá, se projevuje například ztrátou kontroly nad časem stráveným hraním, narušením harmonogramu dne, poruchami stravování nebo spánku i fyzickými problémy, jako jsou pálení očí, bolesti hlavy nebo zápěstí.

Na hru děti někdy myslí i v okamžicích, kdy ji aktivně nehrají. Podle Kopeckého se však u náruživých hráčů nejedná o skutečnou destruktivní závislost, ale spíše o závislostní chování.

K Minecraftu většinu dětí přivedl kamarád, který už tuto hru hrál. Nejčastěji děti hrají s lidmi, které znají z reálného prostředí. Třetina ale uvedla, že hraje s neznámými spoluhráči, jejichž skutečnou identitu neznají. Většina hráčů se v prostředí Minecraftu snaží něco budovat, souboje s jinými účastníky hry jsou stranou zájmu.

Minecraft je v zásadě velmi bezpečné virtuální prostředí, uvedl Kopecký. "Více než 41 procent hráčů se nesetkalo v prostředí Minecraftu s žádnou rizikovou formou komunikace a žádným rizikovým jevem. Výzkum ukázal, že situace, kdy by se dítě setkalo s vážnými formami kybernetické agrese, jsou spíše výjimečné a nejsou pro tuto hru typické," řekl.

Nejčastěji hráči zažívají situaci, kdy jim někdo zničil to, co v Minecraftu vytvořili. Pět procent dětí má zkušenost, že se od nich spoluhráč snažil získat odhalené fotografie.

autor: ČTK