Michelinská hvězda vyhasla, šéfkuchař prohrál soud a přišel o ocenění kvůli čedaru

Šéfkuchař Marc Veyrat, který vlastní restauraci ve Francouzských Alpách, prohrál spor s hodnotiteli prestižního michelinského průvodce o odebrání hvězdičky. Komisařům vadilo, že dal do suflé čedar, což je podle Veyrata omyl. U soudu však neuspěl.

Marc Veyrat podal žalobu na michelinské hodnotitele loni v září, protože se mu nelíbilo, že mu komisaři několik měsíců předtím odebrali po necelém roce jednu hvězdičku. Hodnotitelům se tehdy nelíbilo, že dal do suflé čedar.

Slavný francouzský šéfkuchař se však proti jejich tvrzení ohradil s tím, že zaměnili šafrán za anglický sýr. "Dal jsem do něj šafrán a ti gentlemani si mysleli, že to byl čedar, protože bylo žluté," uvedl dříve.

Veyrat žádal Michelin prostřednictvím soudu, aby prokázal, že komisaři v restauraci byli a jakou mají kvalifikaci. Zástupci michelinského průvodce se však proti tomu ohradili s tím, že by tak prozradili totožnost hodnotitelů, a ti by pak již nemohli chodit do restaurací inkognito.

Soud v Nanterre na západním předměstí Paříže tento týden Veyratovu žalobu zamítl. "Toto rozhodnutí zakotvuje právo na kritiku a dokazuje, že jeho stížnosti byly smyšlené a neopodstatněné," okomentoval soudní rozhodnutí právník zastupující Michelin.

"Urazili mě, mám toho dost"

Šéfkuchař jej však označil za nesmyslné a trvá na tom, aby byla jeho restaurace La Maison des Bois v alpském departementu Horní Savojsko vyškrtnuta z prestižního gastronomického průvodce. "Urazili mě, mám toho dost," sdělil.

"Jednou večer vám zavolají a bez jakéhokoliv upozornění, bez jakéhokoliv psaného vyjádření, čehokoliv, vám řeknou: 'Tak to je. Je konec.'," popsal dříve, jak se o odebrání hvězdičky dozvěděl.

"Byl jsem zostuzen," řekl v září 69letý šéfkuchař rádiu France Inter s tím, že jeho zaměstnanci po oznámení Michelinu plakali. Nechal se také slyšet, že od té doby špatně spí, trpí depresemi a velmi málo jí. Veyratův partner před ním údajně schoval také jeho lovecké zbraně ze strachu, aby si neublížil.

Dopad hodnocení v michelinském průvodci na zdraví šéfkuchařů je v posledních letech velkým tématem. Pozdvižení vyvolala v roce 2016 smrt francouzsko-švýcarského šéfkuchaře Benoita Violiera, jehož restaurace v Crissieru nedaleko švýcarského Lausanne byla vyhlášena jako nejlepší na světě. A ne jeden oceněný šéfkuchař oznámil, že michelinské hvězdičky hodlá vrátit.

Podívejte se do pražské restaurace, která zaujala i michelinské komisaře: