Bezpečnostní rada varuje Izraelce před cestami na Eurovizi do švédského Malmö

Izraelská Národní bezpečnostní rada vyzvala Izraelce, aby přehodnotili své plány vydat se do švédského Malmö, kde se budou příští týden konat finálová vystoupení písňové soutěže Eurovize. Informuje o tom server The Times of Israel.

Město na jihu Švédska je podle izraelské vlády "centrem protiizraelských protestů" kvůli pokračující válce v Pásmu Gazy. Izrael se Eurovize účastní od roku 1973, letos ho bude zastupovat zpěvačka Eden Golanová, která kvůli své bezpečnosti již jednala se zástupci izraelské bezpečnostní služby Šin Bet. "Máme dobře podložené obavy, že by mohly teroristické elementy zneužít protesty a protiizraelské tendence k útokům na Izraelce, kteří přijedou na Eurovizi," cituje prohlášení izraelské bezpečnostní rady agentura Reuters. Související Stoupenci Palestinců chtěli zavřít izraelský pavilon. Udělali to sami Izraelci Malmö je s 360 tisíci obyvateli třetí největší švédské město, odhadem tam žijí zástupci 186 národností a mnoho lidí palestinského původu. Očekává se, že na písňovou přehlídku, kterou pořádá Evropská vysílací unie spolu se švédskou veřejnoprávní televizí SVT, přijede kolem sto tisíc návštěvníků. Akci téměř jistě doprovodí i manifestace proti izraelské vládě a jejímu způsobu vedení války proti palestinskému hnutí Hamás. Švédská policie už v polovině dubna oznámila, že v době konání akce mezi 7. a 11. květnem budou ve městě posílená bezpečnostní opatření a mimo jiné se v ulicích zvýší počet policistů ozbrojených automatickými zbraněmi. Švédské policii přitom budou asistovat posily z Norska a Dánska. Golanová na Eurovizi vystoupí s písní Hurricane (Hurikán), přepracovanou verzí původní skladby October Rain (Říjnový déšť), kterou však Evropská vysílací unie odmítla jako příliš politicky orientovanou kvůli odkazům na říjnové teroristické útoky Hamásu. Izraelská vysílací společnost původně odmítla evropské straně vyhovět, později ale souhlasila, když se do věci vložil izraelský prezident Jicchak Herzog s argumentem, že židovský stát by v této situaci měl využít každé příležitosti vystoupit na světovém fóru, píše televizní stanice Al-Džazíra.