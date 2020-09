Portréty v maskách. Zdravotníci v době korony přicházejí o iluze, čas i svobodu

Nová výstava fotografií Vojtěcha Vlka ukazuje lidi v maskách, a to v nejrůznějších podobách. Zdravotníky v době koronavirové epidemie, lidi oslavující masopust, účastníky procesí v Andalusii nebo třeba svaté muže na břehu řeky Gangy. Fotograf pro Aktuálně.cz vybral devět portrétů z výstavy. Devět pohledů do tváří zdravotníků a k tomu jejich postřehy o tom, co jim covid vzal i dal.

Lékařka Tamara Čábelová má na snímku od Vojtěcha Vlka na hlavě nasazenou šnorchlovací masku z Decathlonu. Právě tu, kterou v době nedostatku ochranných pomůcek upravili na ČVUT na masku s kvalitním filtrem FFP3. "Co mi covid dal a vzal? Já myslím, že jen iluze…" říká lékařka. "Vzal mi iluzi svobodného světa, samozřejmosti sednout na letadlo a odletět nebo si zajet na otočku za rodinou na Slovensko. A dal mi na vědomí, že někdo může ze dne na den zavřít hranice a zavřít lidi doma. Zároveň mě utvrdil v tom, že na to, aby si lidi vážili práce zdravotníků a ocenili ji, musí přijít bezprostřední strach o život," dodává. Se svými zkušenostmi se fotografovi svěřili i další lékaři a zdravotní sestry (jejich vyjádření najdete u snímků ve fotogalerii). Masky lékařů jsou součástí fotografické výstavy Masky. "Strach patří k nejsilnějším lidským emocím. Současná situace pandemie postavila většinu z nás poprvé v životě do nečekané situace - do konfrontace s neviditelnou hrozbou," říká autor snímků Vojtěch Vlk. "Lze se ochránit vírou ve vědecké poznání a obléci masku. V době 17. století šlo o špičatou masku se zobákem naplněným aromatickými bylinami. Ve 21. století má podobu potápěčské masky nebo štítu z 3D tiskárny. Tuto cestu ochrany ztělesňují portréty zdravotníků pediatrického oddělení pavilonu G2 JIP Thomayerovy nemocnice, pořízené na jaře roku 2020," vysvětluje fotograf. Maskami a jejich rolí se zabývají i další části jeho výstavy. "Možnou obranou je i zesměšnění strachu. Během masopustního veselí účastníci přijímají masku smrti. Smrtka jako symbol zimy a konečnosti lidského života se v podobě masky stává alespoň na chvíli ovladatelnou. Smrt zde již nenahání strach, ale může vyvolat uvolňující smích," konstatuje kurátorka výstavy Markéta Ježková. Cestu, jak porazit strach, nabízí člověku také víra. "Dává naději, že smrt představuje bránu k novému životu. V předvelikonočním rituálu fotograf zachytil účastníky procesí v Andalusii. Své pokání nechtějí stavět na odiv a svou tvář zakrývají maskou, stejně jako jejich předkové již ve středověku," říká kurátorka o další části výstavy Masky. Pozvánka na výstavu fotografií Vojtěcha Vlka | Foto: Vojtěch Vlk O výstavě: Vojtěch Vlk: Masky. Galerka, Bělehradská 44, Praha 2. Od 23. září do 23. listopadu, po-so 17-23 hod. Kurátorkou výstavy je Markéta Ježková. O autorovi Vojtěch Vlk (1973) je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde studoval ateliér fotografie pod vedením prof. Pavla Štechy. V současné době se věnuje převážně portrétní a korporátní fotografii. Ve spolupráci s nakladatelstvím Kant vydal v roce 2016 knihu TranSpiRituals, která je sestavena z černobílých dokumentárních i portrétních fotografií mapujících spiritualitu a rituály napříč světovými náboženstvími. Webové stránky: www.vojtechvlk.com

