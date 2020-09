Toto jsou nejlepší portrétní fotky světa. Uspěl i fotograf původem z Prahy

Foto: Michael Novotný, Portrait of Humanity 2020

Prestižní světová fotografická soutěž zaměřená na portrétní fotografii, nesoucí název Portrait of Humanity 2020, zveřejnila svých 33 vítězů. Je mezi nimi i fotograf Michael Novotný původem z Prahy, který nyní žije a pracuje především na Islandu a v arktických oblastech.

Soutěž Portrait of Humanity (Portrét lidstva) pořádá The British Journal of Photography, což je nejstarší vydávaný fotografický časopis na světě (stojí za ním společnost 1854 Media). Cílem soutěže je ukázat, že ať už lidé žijí na nejrůznějších místech a v nejrůznějších kulturách, je mnohem více věcí, které je spojují, než které je rozdělují.

Prestižní akce se účastní fotografové z celého světa. Pořadatelé letos vyhlásili třicet vítězů v kategorii jednotlivých snímků a tři v kategorii fotosérií. Vítězné fotografie jsou součástí putovní výstavy, která letos začne svou cestu po světě 4. září v budapešťském Capa Centru.

Mezi oceněnými je i fotograf Michael Novotný, který o sobě sám říká, že žije nomádským životem. Pochází z Prahy, nyní však žije na Islandu a putuje po arktických oblastech. Nejprve ho zajímala především krajinářská fotografie, stále více se však přiklání k socio-environmentálnímu dokumentu. Fascinují ho vzdálené oblasti světa, kde ještě není tak silný vliv západní společnosti a kultury.

Další ročník soutěže právě začíná

Zároveň s vyhlášením výsledků pořadatelé otevřeli přihlášky do třetího ročníku soutěže. Je určena jak amatérům, tak profesionálům ze všech zemí světa a uspět mohou nejrůznější druhy portrétů - od selfie přes skupinové portréty až po pouliční fotografii.

Do soutěže se lze přihlásit na stránce:

portraitofhumanity.co,

uzávěrka přihlášek je 22. října.