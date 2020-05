Vietnamka, babička, strážník… 20 portrétů lidí, kteří nezištně šijí roušky ostatním

Nikdo z těchto lidí nevyhledává publicitu, většina z nich začala šít roušky jen tak, pro ostatní. Nezištně, protože je to potřeba. Vzniklo nové české řemeslo, které se rozšířilo do všech možných míst a bylo vzorem i pro ostatní země. Fotograf Jaroslav Svoboda zachytil dvacet portrétů a dvacet příběhů těchto dobrovolníků - od devadesátileté babičky přes strážníka po maminku na mateřské dovolené.

Projekt se jmenuje Pár z mnoha. Hrdinové portrétů totiž zastupují tisíce dalších, kteří se rozhodli pomoci, když to bylo nejvíce potřeba.

"Ještě nedávno drtivá většina české společnosti nevěděla, jaké to je, nasadit si na obličej roušku. Dnes naopak nejsou téměř žádní lidé, kteří by to netušili. A navíc, asi byste nenašli nikoho, kdo by neznal alespoň jednoho člověka, který roušky šije," říká autor projektu.

"V drtivé většině k šicím strojům usedly ženy všech věkových skupin, ale alespoň částečně jim pomáhá i nemalá část mužů. Nikdo z těchto lidí nevyhledává publicitu, většina z nich to dělá jen tak, nezištně, protože je to potřeba," vysvětluje fotograf a dodává, že projekt portrétů lidí, kteří pro své spoluobčany začali šít roušky, vznikl s cílem ukázat alespoň hrstku z těch, kteří se rozhodli pomoci.

"Chtěl jsem je zachytit v jimi vyrobených rouškách a na místech, kde se šití věnovali, nebo tam, kde je to pro ně osobně typické vzhledem k povolání nebo životnímu stylu," vysvětluje Svoboda.

Portréty vznikaly od 19. března do 18. dubna převážně v Olomouckém kraji a na Vysočině a jeho cílem bylo navštívit různá prostředí s důrazem na co největší různorodost portrétovaných, jejich povolání nebo příběhů.

"Fotky mimo jiné vznikaly v dílnách Moravského divadla v Olomouci, ve věznici, mezi vietnamskou komunitou v Jihlavě, navštívil jsem i devadesátiletou paní šijící roušky z vozíčku nebo městské strážníky v Třebíči," popisuje fotograf. Jeho snímky a s nimi související příběhy najdete ve fotogalerii.

