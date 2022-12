Top foto 2022: Když začala válka, byli jsme v Záporoží, říká Matěj Stránský

Válka na Ukrajině, požár v Českém Švýcarsku, cesta po Německu vlakem za devět euro i setkání s estonskou premiérkou Kajou Kallasovou. Rok 2022 byl pro fotografa Respektu Matěje Stránského pestrý. "Když si zpětně procházím fotky v archivu, dochází mi, co všechno jsem viděl, kam jsem měl možnost se podívat, s kým jsem měl čest se setkat, čemu všemu jsem byl přítomný," říká.

Titulní snímek této fotogalerie pořídil Matěj Stránský na Ukrajině ve dnech, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. "V den, kdy začala válka, jsme byli s kolegy v Záporoží. Vybavuju si to ráno v pět hodin, kdy se rozespalí potkáváme na recepci hotelu a domlouváme se, co dál. Uplynulé dva dny jsem strávili bez přestávky na cestě s cílem dostat se do Mariupolu a zachytit atmosféru těsně před vypuknutím války," říká fotograf Stránský.

Když se 24. února brzy ráno dozvěděli, že Rusko zaútočilo, bylo jasné, že cesta do Mariupolu padla, přístup do tamní oblasti armáda uzavřela. "Stejně jako jinde i v Záporoží začala část lidí v touze uniknout ostřelování narychlo zoufale hledat místa v autech odjíždějících pryč. Měli jsme volno, takže jsme dva neplánované pasažéry přibrali i my. V dlouhých kolonách jsme strávili následující dva dny cesty na maďarskou hranici, střídali jsme se nonstop za volantem, a tak jediné fotky, které z celé cesty mám, jsou z auta," vypráví.

Z pestré škály témat, která měl možnost letos fotografovat, se mu hned vybaví také letní cesta po Německu s kolegou Tomášem Lindnerem: "Pobídkou k reportáži byl dopravní experiment, který zavedla spolková vláda - v letních měsících bylo možné za devět eur neomezeně jezdit regionálními vlaky a autobusy. Cesta nás zavedla mimo jiné na ostrov Langeoog v Severním moři."

V červenci fotografoval hořící České Švycarsko, v srpnu pak vysychající koryto italského Pádu. Na konci září měl možnost setkat se s estonskou premiérkou Kajou Kallasovou, která Respektu poskytla rozhovor. A v říjnu fotografoval slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou, která přišla vyjádřit soustrast provozovateli klubu a místní LGBT komunitě den poté, co Slovenskem otřásla homofobní vražda před klubem Tepláreň v Bratislavě. "Byl to pestrý rok, podobně jako ty dřívější," říká Matěj Stránský.

Fotogalerie ze seriálu Top foto představují výběr nejlepších snímků od fotografů pracujících pro různé tituly vydavatelství Economia (především pro Aktuálně.cz, Hospodářské noviny, Respekt či Ekonom). Staly se už tradicí, která je na Aktuálně.cz spojena se závěrem roku. Autoři vybírají své fotografie sami a mohou představit jak snímky, které vznikly v rámci jejich novinářské práce, tak i svou volnou tvorbu. Cílem je připomenout si uplynulý rok a ohlédnout se za spoustou výborných fotografií, které během roku vznikly. Seriál letos vychází od 25. prosince do 6. ledna.

V seriálu doposud vyšly snímky roku Jakuba Plíhala, Lukáše Bíby a Milana Jaroše. Toto je čtvrtý díl celé série.

O autorovi snímků:

Matěj Stránský fotografuje pro týdeník Respekt. Absolvoval Institut tvůrčí fotografie v Opavě a žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Dva roky studoval fotografii na Université Paris 8. S Respektem spolupracuje od roku 2001, od září 2007 jako stálý fotograf. Získal ocenění na soutěžích Czech Press Photo a Mio Photo Award.



