Dýmající Vesuv pár let před velkou explozí. Unikátní 120 let staré barevné fotky

Foto: Library of Congress, Prints and Photographs Division

Unikátní barevné snímky pořízené kolem roku 1900 ukazují dýmající Vesuv, Neapol, Pompeje a další jihoitalská města. Snímky byly pořízeny v době mezi dvěma explozemi sopky - ta první se odehrála v roce 1872, ta druhá, velmi ničivá, otřásla Itálií v roce 1906.

Nyní je Vesuv klidný, ale není to zase tak dávno, co lidé v jeho okolí zažili ničivé erupce. Jen pro zajímavost, za posledních dvě stě roků sopka explodovala mnohokrát: v letech 1822, 1834, 1839, 1848, 1850, 1855, 1861, 1868, 1872, 1906, 1926, 1929 a 1944.

Snímky ze sbírky fotochromových tisků uložené v knihovně amerického Kongresu ukazují Vesuv, Neapol, Pompeje a další místa v jižní Itálii v době mezi explozemi z let 1872 a 1906. Na fotografiích je dobře patrné, že z vrcholu Vesuvu vychází kouř a hora je vyšší a špičatější než dnes. Při explozi v roce 1906 totiž část vrcholu zmizela a Vesuv se snížil o desítky metrů (prameny obvykle uvádějí, že to bylo 160 m). Byla to tehdy velká tragédie, která si vyžádala zhruba sto obětí a Itálie kvůli ní musela odstoupit od pořádání olympijských her.

Staré snímky pořízené metodou fotochromu i dnes udivují kvalitou fotografického řemesla a precizní kompozicí. Fotochrom je technika, díky které vznikají kolorované obrázky z černobílého negativu. V době, kdy se rodilo dvacáté století, byl tento tiskový postup velmi oblíbený u výrobců pohlednic, proto se také dochovala řada fotografií, které zachycují mnohé evropské i světové pamětihodnosti té doby.

Významným producentem pohlednic byla americká společnost Detroit Publishing Company, která nashromáždila pozoruhodně obsáhlý archiv, čítající několik tisíc fotochromů z nejrůznějších koutů světa. Nyní tento archiv patří do sbírek knihovny amerického Kongresu.