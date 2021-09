Vtipné fotky zvířat: smějící se had, sova s výrazem jako po flámu a syslí přemet

Celosvětově populární soutěž vtipných snímků zvířat Comedy Wildlife Photography Awards oznámila své letošní finalisty. Zábavných fotek letos přišlo tolik, že se porota nemohla shodnout na finálové čtyřicítce a nakonec ji o dva obrázky rozšířila. Podívejte se, které fotografie budou bojovat o celkové prvenství a o šanci zúčastnit se fotografického safari v keňské přírodní rezervaci Massai Mara.

V soutěži se objevují rok od roku lepší snímky a letos se to opět potvrdilo. "Byli jsme naprosto ohromeni množstvím a kvalitou zaslaných fotografií," říká spoluzakladatel klání Paul Joynson-Hicks. "Přišlo více než sedm tisíc příspěvků z nejrůznějších zemí světa. Vzhledem k pandemii jsme něco takového rozhodně neočekávali," dodal.

"Letos byla práce poroty opravdu těžká, bylo tam tolik obrázků, které nás rozesmály, že jsme je všechny nedokázali vtěsnat do finálové čtyřicítky. Snažili jsme se o to, ale nakonec jsme se rozhodli, že jich letos bude výjimečně dvaačtyřicet," řekl druhý ze spoluautorů soutěže Tom Sullam. "Už se těším na výstavu, která proběhne ještě teď v září v Birminghamu v rámci The Photography Show," dodal.

Vtipné obrázky zvířat baví diváky po celém světě od roku 2015 a soutěž Comedy Wildlife Photography Awards se za tu dobu stala velmi populární. Snímky zveřejňují i největší světové deníky a zpravodajské weby. Posláním soutěže je prostřednictvím humorných a pozitivních fotografií pomáhat ochraně přírody. Zakladatelé Tom Sullam a Paul Joynson-Hicks říkají, že je jim bližší přitahovat pozornost k přírodě přes humor a pozitivní pocity než přes negativní emoce a obrazy trpících zvířat.

Soutěž má charitativní podtext, její organizátoři každý rok předávají finanční příspěvek některé z organizací zabývajících se ochranou zvířat a divoké přírody. Letos je to iniciativa Save Wild Orangutans, do které míří deset procent z finančního zisku.

Tom Sullam zároveň upozornil, že lidé nyní mohou na stránkách soutěže podpořit svého favorita, a to v rámci ceny Affinity Photo People’s Choice Award. Hlasovat lze až do 10. října a pro jednoho z těch, kdo se zúčastní, je jako cena připraven tablet iPad.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 22. října. Celkový vítěz se může těšit na týdenní safari v keňské rezervaci Masai Mara.