Vtipné fotky mazlíčků. Fenka z vítězného snímku zachránila život svému pánovi

Fenku španělského galga Noodles našli ve Španělsku v kleci, zbídačenou a odsouzenou k smrti. Ujala se jí pak Němka Elke Vogelsangová. Teď snímek Noodles vyhrál mezinárodní fotografickou soutěž o nejvtipnější snímek domácího mazlíčka. "Noodles je členem naší rodiny a navíc zachránila mému manželovi život," říká majitelka fenky a autorka vítězného snímku.

"Noodles se našla ve Španělsku, byla odsouzená k pomalému umírání," říká Elke Vogelsangová. Vzala si zbídačenou fenku k sobě do Německa a zachránila ji. "Ohromně jsme si ji v naší rodině zamilovali, i pro její zábavný výraz a legrační uši," popisuje. Momentálně chová tři takto zachráněné psy.

"Nejsou to pro nás jen domácí mazlíčci, jsou to členové rodiny, přátelé a múzy v jednom. Před pár lety Noodles a další fenka jménem Scout spustily ohromný poplach, přiběhly ke mně, strašně štěkaly a vyly a pak běžely k naší koupelně. Našla jsem tam ve vaně bezvládného manžela, jemuž prasklo aneuryzma, trpěl krvácením do mozku. Nebýt psů, možná bychom nestihli včas zavolat pomoc a na jeho záchranu by bylo pozdě. Díky nim a lékařům to můj muž přežil," popisuje Vogelsangová, která během následujících těžkých měsíců manželovy rekonvalescence začala fotografovat, aby se lépe vyrovnala se stresem.

Do fotosoutěže Mars Petcare Comedy Pet Photography Awards 2020 přišlo přes 2000 fotografií z 81 zemí. Na fotkách se objevila nejrůznější zvířata, od lam a guinejských prasat až po koně, kočky a psy. Soutěž pořádají ti samí dva muži jako oblíbené Comedy Wildlife Photography Awards - tedy Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam.

"Je skvělé být součástí něčeho, co lidem dělá radost a baví je to," uvedla autorka vítězného snímku Vogelsangová.

"Pro spoustu lidí to byl moc těžký rok a jsme rádi, pokud naše soutěž třeba někomu zvedla náladu. Zároveň bychom ovšem moc chtěli, aby zmizely případy týrání zvířat a aby ubylo opuštěných domácích mazlíčků," říká Tom Sullam.

Část peněz vybraných na účastnických poplatcích za vstup do soutěže a od sponzorů jde na charitativní sbírku britského Modrého kříže (Blue Cross). Peníze mají pomoci hradit veterinární péči a hledání nových majitelů pro opuštěná zvířata.

"Jsme moc rádi, že jsme součástí této soutěže. Výhody toho, že má člověk domácího mazlíčka, jsou obrovské a je skvělé, že jejich majitelé sdílejí tyto úžasné fotografie," uvedla Helen Warren Piperová, šéfka společnosti Mars Petcare ve Velké Británii.

Pokud se vám snímky líbí a chtěli byste přispět britskému Modrému kříži, odkaz je zde: bluecross.org.uk/marscomedy-donate. Modrý kříž je britská charitativní organizace, která pomáhá opuštěným, nemocným a zraněným domácím zvířatům už přes 120 let.