Díky svému rozervanému projevu a niterným písním, které přesně vyjadřovaly pocity odcizení u generace dospívající na počátku 90. let, se nesmazatelně zapsal do hudební historie. Úspěch, kterého dosáhl s kapelou Nirvana, ale Kurta Cobaina uvrhl ještě hlouběji do deprese a drogové závislosti, což vyvrcholilo sebevraždou. Připomeňte si rockovou legendu, která by se 20. února dožila 55 let.

