Benative
10. 3. Viktorie
Novodobý Titanic pohřbil v moři tisíce lidí. Trajekt Doña Paz šel ke dnu za dvě hodiny

Dan Poláček
Alžběta Staňková, redaktorka magazínu Aktuálně
Dan Poláček
Alžběta Staňková, redaktorka magazínu Aktuálně
Dan Poláček,Alžběta Staňková

Když se řekne námořní katastrofa, většina lidí si ihned vybaví Titanic, na jehož palubě zemřelo 1517 lidí. Ne každý ale ví, že zdaleka nejde o největší tragédii, ke které došlo na moři. V roce 1987 šel ke dnu filipínský trajekt Doña Paz a tato událost stála život přes čtyři tisíce cestujících.

Filipínský trajekt Doña Paz potkal tragický osud

Filipínský trajekt Doña Paz, Tablasův průliv, 20. prosince 1987.
Filipínský trajekt Doña Paz doplatil na nedodržování bezpečnostních předpisů a špatný technický stav.Foto: Lindsaybridge / Wikipedia / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Hromadnou dopravu si v Evropě představujeme většinou jako autobus nebo třeba vlak. Na Filipínách je ale hojně využívána lodní doprava, což je bezesporu dáno tím, že jde o ostrovní stát. Vzhledem k finančním poměrům v zemi ale zdaleka ne vše funguje tak, jak by za ideálních okolností mělo, což může vést k podobným nehodám, jako zažil trajekt Doña Paz.

