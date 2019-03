Od malička uměl vydělat peníze. Ve 27 letech se David stal šéfem velké firmy

David Šiška (31) vyrůstal v podnikatelské rodině a s podnikavým duchem se snad už narodil. Začínal manuální prací na brigádách, později se orientoval na výdělky z internetové reklamy či na spekulace s doménami. Celkem nepřekvapivě zvolil studium ekonomie na Masarykově univerzitě. Krátce po studiích se stal šéfem firmy, jejíž obrat zvýšil na čtyřnásobek. Důležitá je pro něj i filantropie, firma pomáhá dětem z dětských domovů a matkám samoživitelkám prožít pěkné Vánoce.

Vydělávat peníze se učil již od třinácti let. Začínal lidově řečeno "od píky" a postupně se specializoval. "Dělal jsem toho od těch třinácti let spoustu. Jezdil jsem na brigády vyrábět sportovní výfuky, vypomáhal brigádně o víkendech geodetovi, dělal weby za peníze, o letních prázdninách jsem pracoval v zahraničí v restauracích, natíral jsem domy, renovoval byty," vzpomíná.

S manuálními přivýdělky skončil v osmnácti letech. Tehdy se totiž v IT zdokonalil natolik, že už si mohl vydělávat odbornější prací na internetu. Provozoval například MFA weby ("Made for AdSense" - weby vzniklé primárně za účelem výnosů z reklamy GoogleAdSense - pozn. red.). Potom spekuloval s doménami.

Volba vysoké školy byla celkem jasná, ekonomie na Masarykově univerzitě. Ani při studiích nezahálel a dál tvrdě pracoval na svém zdokonalování v byznysu.

Stal se členem mezinárodní neziskové organizace AIESEC, která je nepolitická a pomáhá studentům rozvíjet vůdčí schopnosti a vzdělávat se v managementu, leadershipu či IT pomocí mezinárodních výměnných programů. Začínal zde jako obchodník, pak vedl obchodní tým, poté působil ve vedení pobočky v Brně. Stal se také trenérem dovedností na národní úrovni.

"Pomohlo mi to hodně. Načerpal jsem zde vědomosti, zkušenosti, praxi a také spoustu obchodních kontaktů po celém světě, které se mi hodí dodnes," pochvaluje si David.

Ještě na škole rozjel s kamarádem start-up, s nímž měli velmi smělé plány. Jejich portál Universator měl mít celosvětový dosah. Studenti na něm měli hledat informace o vysokých školách a sdělovat si své zkušenosti s nimi, školy zde měly inzerovat své nabídky. Pak už jen čekali, až to začne generovat zisk. Jenže místo toho zjistili, že web byl špatně navržený, studenti se v něm ztráceli a platící zákazníci se nehrnuli. Jenže tenhle neúspěch ho paradoxně posunul o pořádný kus dopředu. Podruhé již věděl, jak byznysplán vypracovat lépe, aby se podobný krach neopakoval.

Hned po ukončení studií v roce 2013 si přišel říct o práci do velké investiční společnosti Miton. To mu bylo 25 let.

Společnost mu nabídla, že by mohl pomáhat při rozjezdu projektu Kouzelná almara, jenž nabízel tehdy na české prostředí revoluční způsob doručování balíků. Rušil dlouhé čekání ve frontě na poště nebo doma na kurýra. Balík zkrátka čekal v některém z obchodních center na svého majitele. Druhý záměr této myšlenky byl přivést obchodům, kde se zásilky vydávaly, nové zákazníky.

Společnost se posléze rozhodla projekt prodat a on si měl vybrat práci v některé z dalších firem Mitonu. Vybral si e-shop s nábytkem a bytovými doplňky Bonami.

České naděje V seriálu online deníku Aktuálně.cz "České naděje" vás seznamujeme s mladými nadějemi české vědy, kultury i české společnosti. Jsou mladí, ale již slaví mezinárodní úspěchy, vedou vlastní výzkumy, vynikají v umělecké oblasti, popřípadě jsou obětaví dobrovolníci či probouzí občanskou společnost.

"Začínal jsem zde na různých pozicích, postupně jsem rostl a naskýtaly se mi další a další příležitosti, mimo jiné úkol expandovat do zahraničí, až to v roce 2016 dospělo k tomu, že jsem se stal výkonným ředitelem," vypráví. "Pomohla mi určitě podnikatelská nátura, jsem podnikatel tělem i duší. Navíc jsem univerzální voják, který se rychle učí a chce se někam posouvat."

V roce 2015 měla firma obrat 260 milionů, za tři roky vyrostla na čtyřnásobek. Nyní její roční obraz přesahuje miliardu korun.

"Zvolili jsme dobrý byznysmodel. Nabízeli jsme širokou nabídku v řádu tisíce produktů se slevou s delší dobou doručení. Díky tomu jsme nemuseli mít velkou skladovou zásobu, ale mohli jsme denně představovat nové produkty. Spustili jsme inovativně e-shop s bytovými doplňky a nábytkem s inspirací, tzv. shoppable magazine, který do té doby na trhu nebyl," vyjmenovává klíče k úspěchu. "A pak je to taky o budování týmu, včetně přitahování zkušených lidí zvenku. A v neposlední řadě i o štěstí," dodává.

Dnes firma nabízí desítky tisíc produktů v různých cenových hladinách. Oproti zavedeným sítím, jako jsou Ikea nebo Jysk, vidí výhodu v tom, že je netíží prodejny a provozují čistě jen e-shop.

"Velké nábytkové řetězce jsou omezené plochou, jejich prodejny slouží zároveň jako sklady, složitější je i jejich logistika. Navíc mileniálové mají rádi pohodlí a nebaví je shánět věci po obchodech. Raději si připlatí a naklikají si vše z domova. A nejen oni," vysvětluje.

Česká firma působí v pěti zemích - v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. "Všichni kolegové tu sedí v kancelářích v jednom patře v Karlíně, sklady máme v Jenči, odkud dovážíme do všech pěti zemí."

Na otázku, jestli vlastně nevyrostl moc brzy a rychle a jestli je ještě kam jít, odpovídá: "Určitě je pořád kam jít. Vždycky jsem měl ambici vybudovat něco, co má smysl. Vidím velkou příležitost v rámci firmy i mimo ni. Do budoucna si dokážu představit, že bych založil nějaký nový projekt a pomohl dalším lidem v budování jejich nápadů. A chtěl bych se také začít věnovat altruismu a pomáhat společnosti."

S tím už úspěšně začal. Letos je firma Bonami ve finále Ceny Via Bona pro inspirativní české filantropy. V kategorii Dobrá firma je nominovaná za projekt #dikymamizavanoce, v němž pomáhá matkám samoživitelkám realizovat pro jejich děti pěkné Vánoce. A už několik let také plní vánoční přání dětí z dětských domovů.

Hlava se mu prý z tolika vydělaných peněz nezatočila. Jednak na to dle svých slov nemá povahu, navíc zásadně podniká s lidmi, kteří také nepatří mezi "zlatokopy" jdoucí bez pokory a "hlava nehlava" jen za vysokými zisky. Vzal si také příklad ze svých předchůdců, kteří rozjeli velký a úspěšný byznys, ale zůstali stále nohama na zemi.

"Důležitá je pokora, kterou myslím mám v sobě. Je potřeba nemít vysoké ego, nedělat ze sebe mistra světa. Člověk si musí uvědomit, že to je i o štěstí, o tom, jaké potkáte lidi, zda se vám podaří na rozjezd zajistit finance," říká.

Studentům radí, aby se nebáli při studiu také nějaký projekt zkusit, zapojit se do nějakých aktivit. Všechno je prý o sbírání zkušeností a ty člověk nabere i při neúspěšném pokusu. "Ostatně ani můj první byznysplán s Universatorem nevyšel, ale dal mi obrovské zkušenosti," uzavírá úspěšný mladý podnikatel David Šiška.

Video: Mladí Češi mají strach z neúspěchu, bojí se podnikat, říká mladík, jenž pomáhá s rozjezdem firem