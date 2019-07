Ostrava se mění. Z umouněné havířské popelky je hvězdou českého turistického ruchu

Ostravě se v době největšího průmyslového rozmachu přezdívalo ocelové srdce republiky a ještě před 30 lety by asi málokoho napadlo vydat se do Ostravy na výlet nebo za slavnými světovými hudebníky. Žádná místní památka není zapsána na prestižní seznam UNESCO a město i přes snahu nezískalo titul Evropského hlavního města kultury. Přesto do něj dnes zavítají desítky tisíc turistů ročně, aby si prohlédly doly, v průmyslovém areálu protančily noc nebo vyšplhaly na doutnající haldu. Město tak po letech z někdejších důlních oblastí těží místo uhlí turistické zlato.

Když koncem 90. let Vítkovické železárny odstavily výrobu v průmyslovém areálu nedaleko centra města, většina lidí si nedokázala představit, co s kolosy na hutní výrobu bude. Dnes je areál nejnavštěvovanější mimopražskou památkou a několikrát do roka ožívá známými kulturními akcemi, jako jsou Colours of Ostrava nebo Beats for Love, na které jezdí desítky tisíc lidí.

Na nápor festivalových návštěvníků uprostřed července se Ostrava chystá vždy dopředu: dopravní podnik posiluje spoje městské hromadné dopravy, České dráhy vypravují speciální noční vlaky z nádraží Ostrava-střed a další festivalové vlaky jedoucí ve středu z Prahy na festival a v neděli v noci a dopoledne z festivalu. Vyprodané však bývají i všechny ostatní spoje na trase Praha-Ostrava.

A vyprodán bývá také kemp u Slezskoostravského hradu, kapacity proto několik let nabízí i vzdálenější Landek park, kde se během festivalu ubytuje okolo tisícovky lidí. Plné jsou i hotely a penziony.

"Síť hotelů je už teď poměrně hustá, i když samozřejmě během velkých akcí bývá občas problém najít na poslední chvíli volný pokoj. Co ale podle mého názoru chybí, je klasický hostel s baťůžkářskou atmosférou, který by nabízel cenově dostupné ubytování ve vícelůžkových pokojích," myslí si ředitel ostravských informačních center a destinačního managementu Jiří Šimon. Pomocnou kapacitou jsou také ubytování nabízené prostřednictvím platformy Airbnb.

Desítky tisíc návštěvníků v létě Ostravané vítají

Nápor desítek tisíc návštěvníků během vybraných víkendů obyvatelům Ostravy příliš nevadí. Turisty naopak vítají jako příjemné zpestření. "Pokud pořadatelé přitáhnou více lidí, přeju jim to, bylo by to super. Myslím si, že se počítá s tím, že na známé akce tady bude hodně lidí. Nemám s tím problém. Ale v běžném fungování mi vyhovuje, že je tady klid a s místními se známe," říká obyvatelka centra Ostravy Terezie Košťálková.

"Letní festivaly, ať už Beats for Love, Colours of Ostrava, Letní shakespearovské slavnosti a další mají opravdu velký vliv na návštěvnost Ostravy i na život ve městě jako takovém. Zvláště během prvních dvou jmenovaných je vidět, jak ožívají podniky a prostranství v centru města a roste návštěvnost jednotlivých atraktivit," dodává Jiří Šimon.

Zatímco v okolí nákupního centra Nová Karolina a areálu Dolních Vítkovic se ve středu pozdě odpoledně koncentrovaly stovky lidí mířící na festival, centrum města okolo Masarykova náměstí zůstávalo klidné, stejně jako okolí nedaleké ostravské radnice.

To v další význačné hornické památce, Landek parku, bylo poněkud živěji. Dnes volnočasové centrum totiž kromě expozic o historii hornického řemesla a technických památek nabízí také cyklostezky, sportoviště a kemp, včetně stání pro karavany. O takovéto funkci někdejšího dolu podle Lumíra Place, šéfa Landeku, před 25 lety nikdo ani nesnil. Ročně areálem projde necelých 300 tisíc lidí. "Dělá mi to obrovskou radost," dodává někdejší horník OKD.

Turisté v Ostravě stráví průměrně dva a půl dne. Šimon však zdůrazňuje, že díky lepší dopravní dostupnosti se postupně zvyšuje také počet jednodenních návštěvníků ze vzdálenějších regionů Česka, ale i Polska nebo Slovenska. Právě Poláci a Slováci patří vedle Čechů mezi nejčastější hosty. A zatímco ještě před šesti lety museli s obtížemi hledat zajímavé restaurace nebo kavárny v centru města, dnes si můžou vybírat z celé řady podniků. Mezi ně patří také hranolkárna Faency Fries nedaleko Masarykova náměstí.

Zlepšující se gastronomická scéna

Jeden z jejích zakladatelů René Müller přitom ještě v roce 2015 vůbec netušil, co bude po návratu ze studií v Nizozemsku v rodném městě dělat. Dnes se koncept, který vymyslel s Janem Haščákem, rozšířil do dalších více než deseti českých měst.

Sám Müller nedá na Ostravu dopustit. Podle něj se dynamicky mění a vyvíjí kupředu. "Pamatuju si, že před šesti lety jsem byl zklamaný, že se v Ostravě nedalo nikam zajít na jídlo, nebyly podnik jako HogoFogo nebo Tsuri. Dneska už je to někde jinde a lidi se hodně snaží," dodává.

Nová gastronomická scéna Ostravy se formuje především v okolí Stodolní ulice a již zmiňovaného Masarykova náměstí, kde jsou podniky jako Ostravanka, La Petite Conversation, Dock a bistro HogoFogo či sushi bar Gókaná. Také Terezie Košťálková si pochvaluje, že centrum města ožilo a čím dál více mladých lidí se snaží pořádat kulturní akce nebo vylepšovat gastronomickou scénu.

A souhlasí s tím také rodák z ostravského Zábřehu Jakub Viliš. "Dorostla nová generace mladých kreativců, kteří se v Ostravě o něco snaží. Stále ale bohužel roste počet těch, kteří odjedou za lepším a už se nevrátí. Pomalu se mění mentalita lidí, kteří nejsou zvyklí na cizince a změny," přemítá.

Sám před 12 lety odešel do Prahy, do Ostravy se však pravidelně vrací na víkendy. Změny, včetně lepšího spojení s hlavním městem, vítá. "V Ostravě jdu nejraději mimo oblast Stodolní. Snažím se nacházet a podporovat nová místa v centru města. Například klub Dock. Stále se nám neomrzely Dolní Vítkovice s kavárnou Maryčka," vyjmenovává svá nejoblíbenější místa.

Stodolní už netáhne

Samotná Stodolní, která dříve platila za nejoblíbenější párty ulici v Česku, je tak dnes spíše na okraji zájmu. Svou roli v tom podle některých sehrála alkoholová turistika a potyčky opilých turistů. Podle 24leté obyvatelky Stodolní Dominiky Travníkové by ulici prospěla změna. "V dřívějších letech fungovala mnohem živěji. Na ulici teď najdete více gastra než párty klubů," říká s tím, že se do ostravského centra přestěhovala především kvůli dostupnosti služeb a zajímavým bytům. Na hluk si podle svých slov zvykla. "Po přestěhování to byl oříšek, ale zvyk je zvyk a teď už s tím nemáme problém," dodává.

Ostravská zábava se tak postupně přesouvá spíše do okolí Ostravice, kde by do budoucna mohla vyrůst nová zábavní čtvrť přezdívaná Malá Kodaň. Už teď se v okolí nachází oblíbené podniky jako je Dock, Cooltour nebo třeba Barrák. A neméně oblíbené jsou Komenského sady, kam se místní rádi zajdou projet na kolečkových bruslích nebo si zacvičit jógu.

Právě více propojení industriálních památek s okolní přírodou, například prostřednictvím dalších cyklostezek, by podle ředitele ostravských infocenter městu pomohlo. "Bylo by také skvělé najít možnost, jak vyprávět příběhy lidí, kteří v dolech nebo hutích pracovali, zpřístupnit dobové interiéry a zviditelnit tak unikátní bytové soubory v ostravských čtvrtích Vítkovice nebo Poruba," vyjmenovává Jiří Šimon, jak by chtěl doplnit propagaci stávajících ostravských atraktivit.

To Jakub Viliš by uvítal, kdyby se o město přestalo uvažovat jen v souvislosti s těžkým průmyslem. "Historii nevymažeme, ale uhlí už kopat nebudeme. Přál bych si, aby někoho napadlo do Ostravy dotáhnout nové moderní technologie a cizí odborníky, kteří by místní donutili uvažovat světově," říká současný obyvatel Prahy. A dodává, že mu v Ostravě chybí více turistů, expatů a mladých studentů, kteří by svými nároky učili místní chtít lepší služby i servis.

Moderní architektura a více zeleně

Podle starosty Slezské Ostravy, 23letého Richarda Vereše za ANO, ale v Ostravě dochází i k podpoře nových projektů, které mají pozvednout a nalákat lidi na něco jiného než jen industriální památky. Takovým příkladem je podle něj projekt nové koncertní haly nebo přístavby Domu umění, kterou připravuje Moravskoslezský kraj.

"To jsou přesně projekty, které Ostravu vymaňují z industriální minulosti a dostávají ji na novou úroveň, úroveň moderní metropole, která se chce profilovat něčím jiným než jen historií," myslí si. Industriální minulost však podle něj k Ostravě zkrátka patří.

Terezie Košťálková by v centru města uvítala více parkovacích míst, volných bytů a další zajímavé gastronomické podniky. "Když se chce třeba člověk v neděli večer najíst, nemá moc šanci," vysvětluje. Místní se také musí smířit s tím, že je ve městě horší vzduch než jinde.

Mladý starosta Richard Vereš si však myslí, že i to se za posledních deset let změnilo k lepšímu. Spousta místních také vyzdvihuje fakt, že ve městě je mnohem více zeleně než dříve. A další by mohla do budoucna přibýt. Právě Slezská Ostrava se momentálně potýká s rekultivací a sanací území postiženého těžbou uhlí.

"Máme tady Trojické údolí, je to strašně pěkná lokalita, ale je kontaminována, takže plánujeme jeho sanaci ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Měl by tam vzniknout krásný rekreační areál, který nabídne kulturní, sportovní i společenské vyžití," popisuje Vereš. Přezdívka o černé, průmyslové Ostravě tak pomalu bere za své.