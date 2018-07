Hranolky z Ostravy milují až v Koreji. Za vším stojí dva kluci, co nechtěli dělat v korporátu

Šestadvacetiletý René Müller a pětadvacetiletý Jan Haščák se seznámili před více než deseti lety na gymnáziu v Ostravě. Tehdy ani jeden z nich netušil, že si jednoho dne otevřou hranolkárnu v centru města. Dva roky po otevření první prodejny mají čtyři pobočky v Česku, jednu v jihokorejském Soulu a žádosti o další franšízy každým měsícem přibývají.

S myšlenkou otevřít si bistro zaměřené na hranolky si pohrávali již před pěti lety, kdy René Müller studoval mezinárodní komunikační management v nizozemském Haagu. "Honza mě občas jezdil navštěvovat a holandské hranolkárny nás zaujaly natolik, že jsme si říkali, že bychom si taky jednu jednou otevřeli," popisuje v rozhovoru jeden ze zakladatelů.

Idea však zůstala ležet až do roku 2015, kdy se Müller vrátil do rodného města. "Než jsem se vrátil do Česka, absolvoval jsem půlroční stáž ve velkém korporátu v Lucembursku, tahle zkušenost mě přesvědčila, že to nebude nic pro mě. Po návratu do Ostravy jsem moc nevěděl, co dělat, a tak jsme oživili nápad s hranolkami," vypráví.

Na podzim 2015 se tak s parťákem Haščákem pustili do realizace podnikatelského záměru, testovali chutě a necelý rok nato otevřeli svou první pobočku Faency Fries v Přívozské ulici.

Věhlas ostravských hranolek se postupně rozkřikl a mladí podnikatelé po čtyřech měsících otevřeli další pobočku v Olomouci. Následovala prodejna v Brně, kterou letos nahradilo kamenné bistro a stánek na Manifesto marketu v Praze.

"Dostalo to nečekaný spád. Na začátku jsme to všechno spočítali tak, abychom nějak vyžili. A do prvních propočtů jsme nezahrnuli ani naše mzdy. Chtěli jsme hlavně, aby nás to bavilo. To, co se stalo, překvapilo úplně všechny," přiznává Müller. Dalším nakopnutím bylo podle něj zařazení ostravské hranolkárny do Gastromapy Lukáše Hejlíka. "Za to jsme hodně vděční," říká mladík.

Pobídky na franšízy každý měsíc přibývají

Podnikatelé nyní podle Müllera dostávají čím dál více pobídek na zakládání franšíz v dalších českých městech. Brzy by se tak například měla otevřít pobočka v Liberci. Tým momentálně hledá i kamennou pobočku v Praze, kde chce zakotvit po ukončení sezony Manifesto marketu.

Rozšiřování streetfoodového konceptu je ale spojeno s rostoucím množstvím práce, kvůli které spoluzakladatel Jan Haščák nechal svého studia Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské. Na rozdíl od běžného zaměstnání také pracují ostravští zakladatelé více než 40 hodin týdně "za mnohem menší plat", jak přiznává Müller.

Tým Faency Fries se během dvou let rozšířil o 30 lidí a důležitými pomocníky pro ně jsou jednotliví provozní poboček. Ta olomoucká například vymýšlí nové příchutě omáček. Inspiraci na další recepty čerpají i na internetu a v kuchařkách.

Brambory na výrobu hranolek pocházejí z Beskyd a Vysočiny, na rozdíl od těch belgických se ale nesmaží na hovězím loji, ale v řepkovém oleji, aby si "fajnové" hranolky mohli vychutnat i vegetariáni a vegani. "Používáme výhradně české suroviny, od brambor po majonézu," tvrdí Müller. Kolik kilogramů brambor denně spotřebují, však prozradit nechtěl. Nakrájené čerstvé brambory smaží nadvakrát. Nejprve déle na nižší teplotu, poté kratší dobu na vyšší teplotu.

Z Ostravy až do Soulu

Koncept českých hranolek se díky internetu a sociálním sítím dostal až do jihokorejského Soulu, kde je nyní již více než půl roku pobočka Faency Fries.

"Sám jsem dlouho nedokázal pochopit, o co tady jde. Jednoho loňského únorového rána nám přišel e-mail s tím, že se jim náš koncept tak líbí, že by jej rádi přenesli do Soulu," popisuje začátky jihokorejské pobočky.

Následovaly obchodní rozhovory po Skypu a návštěva Ostravy a Soulu. Čeští tvůrci hranolkárny dali jihokorejským podnikatelkám zelenou, a tak se letos na začátku roku objevil na předměstí Soulu pop-up stánek ostravského konceptu. Nyní stejně jako v Praze hledají trvalé sídlo.

Streetfoodový pop-up stánek stál u celého zrodu konceptu fajnových hranolek z Ostravy. Jednou z prvních a největších akcí, kde se objevili, byl v roce 2015 festival Colours of Ostrava. Chybět tady proto nebudou ani letos. "Na Colours jsme zaznamenali první úspěch, díky kterému jsme pochopili, že náš nápad nebude úplně špatný. Festival je pro nás srdcovka," přiznává Müller.

Video: Gastromapa z hranolkárny Faency Fries