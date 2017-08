Další žena obvinila režiséra Polanského ze sexuálního napadení. O činu promluvila po 44 letech

před 52 minutami

Po 44 letech přiznala žena jménem Robin na tiskové konferenci, že ji režisér Roman Polanski sexuálně napadl. Ačkoliv je její případ již promlčen, ráda by přispěla svědectvím v případu znásilnění Samanthy Geimerové, kterou herec zneužil coby třináctiletou dívku v roce 1977 v domě Jacka Nicholsona. Polanski se k dalšímu obvinění zatím nevyjádřil.

Francouzsko-polský filmový režisér Roman Polanski čelí dalšímu obvinění ze sexuálního obtěžování. Žena jménem Robin řekla na nedávné tiskové konferenci, že ji jako šestnáctiletou napadl režisér v roce 1973. O případu informovala britská BBC.

Polanski utekl ze Spojených států v roce 1978 poté, co přiznal, že znásilnil třináctiletou dívku. Jeho oběť, Samantha Geimerová, požádala letos v červnu soud v Los Angeles o uzavření případu. Uvedla, že režisérovi útok odpustila a chtěla případ uzavřít kvůli sobě i své rodině.

Napadená: Nechala jsem si to pro sebe, aby otec neskončil ve vězení

Třetí žena v pořadí, která na veřejnosti vystupuje pouze pod jménem Robin, oznámila své obvinění tento týden v Los Angeles. Zastupuje ji právnička Gloria Allreadová, stejně jako jinou Polanského oběť Charlotte Lewisovou.

Robin na tiskové konferenci sdělila, že se nemůže s režisérem soudit, protože případ je již promlčen. Dodala však, že může svědčit v případě Geimerové. Novinářům řekla, že ji rozlítilo, že by případ znásilnění tehdy třináctileté dívky mohl být uzavřen. Stále také věří, že by dnes třiaosmdesátiletý režisér měl za tento čin být uznán odpovědným.

"Den poté, co se to stalo, jsem se jedné své kamarádce svěřila s tím, co mi Polanski udělal. Důvodem, proč jsem si to, až na jednu výjimku, nechala pro sebe, byl ten, že jsem nechtěla, aby můj otec udělal něco, za co by mohl strávit zbytek svého života ve vězení," řekla Robin.

Uprchlíkem od roku 1978

Sám Polanski se ke třetímu obvinění zatím nevyjádřil. Oscarový režisér nezákonný sex s nezletilou v roce 1977 přiznal a strávil 42 dní ve vězení. Incident se tehdy stal v domě Jacka Nicholsona, když slavný hollywoodský herec nebyl doma.

Polanski později uprchl ze Spojených států ze strachu, že dohoda o přiznání viny jako polehčující okolnosti bude zrušena. Od té doby je uprchlíkem.

Znovu zatčen byl v roce 2009 ve Švýcarsku, kde strávil měsíce ve vězení a poté v domácím vězení, než byl propuštěn na svobodu. V roce 2010 obvinila francouzsko-polského režiséra také britská herečka Charlotte Lewisová. Polanski ji jako šestnáctiletou měl sexuálně napadnout v Paříži roku 1983.

Do USA jej však odmítly vydat jak švýcarské úřady, tak polské soudy. Režisér momentálně žije v Polsku a chystá další snímek.