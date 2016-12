Zemřela herečka Carrie Fisherová, představitelka princezny Leiy z Hvězdných válek

AKTUALIZOVÁNO před 14 minutami

Washington - Ve věku šedesáti let v úterý zemřela americká herečka Carrie Fisherová, která se proslavila rolí princezny Leiy v kultovní filmové sci-fi sérii Hvězdné války. S odvoláním na mluvčího rodiny to uvedl americký časopis People. Fisherová v pátek utrpěla během letu z Londýna do Los Angeles infarkt.

"S hlubokým zármutkem Billie Lourdová potvrzuje, že její milovaná matka Carrie Fisherová dnes ráno v 08:55 (17:55 SEČ) zemřela," uvedl mluvčí rodiny Simon Halls v krátkém prohlášení.

Fisherová v pátek utrpěla masivní srdeční infarkt asi 15 minut před přistáním letadla, které bylo na cestě z britské metropole na západní pobřeží USA. Byla poté hospitalizována na jednotce intenzivní péče.

Před kamerou Fisherová debutovala v roce 1975 v komedii Šampón. Poté studovala rok a půl herectví v Londýně. V Hvězdných válkách se poprvé představila v roce 1977 jako neohrožená princezna Leia, která je dcerou Padmé Amidaly a Anakina Skywalkera. Do ságy se vrátila v roce 2015 v novém díle Star Wars: Síla se probouzí. Zahrála si také v romantické komedii Když Harry potkal Sally (1989) nebo v komedii Ženy (2008).

Letos v listopadu Fisherová vydala své memoáry, v nichž mimo jiné odhalila, že během natáčení Hvězdných válek udržovala milostný poměr s hercem Harrisonem Fordem, který ve filmu ztvárnil Hana Sola. Fisherové tehdy bylo 19 let a ženatému Fordovi 33.

V minulosti napsala Fisherová několik úspěšných knih, v nichž popisovala mimo jiné svůj boj se závislostí na kokainu a lécích i s psychickou chorobou.

autor: ČTK