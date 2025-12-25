Přeskočit na obsah
Benative
25. 12.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Záhada Benningtonského trojúhelníku: Prokletí hory Glastenbury, nebo dokonalý zločin?

Dan Poláček
Dan Poláček
Linda Veselá,Dan Poláček

Prvního prosince 1946 se osmnáctiletá Paula Welden vydala do lesů Vermontu - a už se nikdy nevrátila. Mezi lety 1945 a 1950 zmizelo v oblasti, která později získala název Benningtonský trojúhelník, celkem pět lidí. Rozsáhlá pátrání nepřinesla téměř žádné stopy. Tajemná zmizení se tak stala základem legendy, která oblast jihozápadního Vermontu učinila symbolem nevysvětlitelných událostí.

Reklama
Předchozí
1234510
Pokračovat

Když hora pohltila pět lidí

Na obrázku: Mapa zobrazující Benningtonský trojúhelník v jihozápadním Vermontu, USA. 

Zimní odpoledne 1. prosince 1946. Osmnáctiletá Paula Weldenová, studentka Bennington College, vyráží na procházku po turistické stezce Long Trail. Na sobě má nápadnou červenou bundu. Svědci ji ještě vidí, jak mizí mezi stromy v lesích amerického Vermontu. Pak se po ní zavře zem. Domů se už nikdy nevrátí. Pátrání nepřinese žádné výsledky. Žádné stopy, žádné tělo, žádné vysvětlení. Jako by se mladá žena v jediném okamžiku vypařila.

Případ Pauly Weldenové ale nebyl ojedinělý. Mezi lety 1945 a 1950 zmizelo ve stejném koutě jihozápadního Vermontu nejméně pět lidí. Všechny případy spojuje stejný scénář: náhlé zmizení a naprostá absence důkazů. Ztratil se zkušený lovec, veterán první světové války i osmiletý chlapec.

Bez svědků, bez stop, bez odpovědí. Série nevysvětlených zmizení postupně proměnila odlehlé vermontské hory v místo, které dodnes živí jednu z nejpodivnějších a nejtemnějších amerických legend 20. století.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Family making a snowman
Family making a snowman
Family making a snowman

Sbohem, vánoční lenošení. Zkuste fotbal na běžkách nebo koledovou taneční party

Vánoce jsou svátky klidu a pohody, ale také dávají prostor k pohybové aktivitě. Sport je účinnou obranou proti útoku cukroví i zpestřením společných rodinných chvil. Odbourává stres a vylepšuje náladu. Pokud nechcete být zalezlí za pecí, máme v rámci projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz, pár tipů, jak vyplnit čas mezi pohádkami a návštěvami příbuzných a přátel.

Počepice u Vysokého Chlumce, kameraman, Jaromír Šofr,
Počepice u Vysokého Chlumce, kameraman, Jaromír Šofr,
Počepice u Vysokého Chlumce, kameraman, Jaromír Šofr,

"Ostře sledované vlaky jsem dělal za 16 tisíc." Menzelův dvorní kameraman vypráví

Před 40 lety natočil vánoční klasiku S čerty nejsou žerty, jinak byl dvorním kameramanem Jiřího Menzela a ve svém bohatém rejstříku má třeba i Panelstory Věry Chytilové. "To je dobrý člověk, který se bez pomoci strany a vlády zapsal do diváckých duší v Čechách," říká výrazný kameraman Jaromír Šofr o Hynkovi Bočanovi, režisérovi čertovské pohádky.

Zima, chlad, mráz
Zima, chlad, mráz
Zima, chlad, mráz

Mráz a na většině míst slunečno. Poslední víkend roku Česko potěší

Nadcházející víkend v Česku bude většinou slunečný, s výjimkou jihozápadních Čech a Slezska. Teploty se udrží kolem bodu mrazu nebo lehce nad ním. Srážky meteorologové nečekají, sněžit může do neděle jen slabě na severu a severovýchodě země. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu.

Reklama
Oheň
Oheň
Oheň

Štědrý den ohnivý. Hasiči měli na první den Vánoc nejvíc práce za pět let

Hasiči v Česku na Štědrý den vyjížděli k 72 požárům, což je nejvíce za posledních pět let. Nikdo při nich nezemřel, zranění utrpělo 12 lidí. Některé požáry přímo souvisely s Vánocemi, způsobilo je například neopatrné zacházení s prskavkami. Celková škoda je přibližně 31 milionů korun, což je zhruba polovina proti loňsku, kdy bylo požárů 65, jak informovalo hasičské ředitelství.

Reklama
Reklama
Reklama