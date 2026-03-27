27. 3. Dita
Film

Nenechte si ujít: Horor s prvky komedie Najdou si tě či dokument o antikvariátech

Jaroslav Totušek

Originální horor okořeněný humorem se Zazie Beetzovou (Joker, Bullet Train) v hlavní roli, zajímavý dokumentární film o životě antikvariátů v době digitalizace, koncert americké zpěvačky Judith Hillové, která spolupracovala se Steviem Wonderem i Princem, zábavný rodinný muzikál o Vikinzích či výstava nabízející pohled na méně dostupná díla Václava Brožíka.

Streamovačky: Druhý život antikvariátů (iVysílání ČT)

Z dokumentu Druhý život antikvariátů.Foto: Česká televize

Vymírá poetické řemeslo antikvářů? Nový dokumentární film se zaměřuje na proměny tradičního knižního oboru v době digitalizace. Režisér Petr Zahrádka sleduje, jak se čeští antikváři vyrovnávají s nástupem e-shopů, elektronických knih i sociálních sítí a jak se mění samotná podstata jejich práce. Prodej starých knih už dnes často doplňuje online distribuce, která sice rozšiřuje možnosti, ale zároveň narušuje tradiční představu antikvariátu jako místa s jedinečnou atmosférou. Snímek nabízí pohled do různých typů provozů napříč Českem, od velkých skladů a logistických center až po malé kamenné obchody, kde knihy stále tvoří osobní a hmatatelný svět. Vedle praktického fungování zachycuje i širší otázky spojené s proměnou čtenářských návyků a hodnotou tištěné knihy v současnosti.

Mohlo by vás zajímat
Hořící trosky Boeingu 747 a záchranáři bezprostředně po srážce na letišti Los Rodeos, San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, 27. března 1977.

583 mrtvých za 12 sekund. Když se v mlze na ranveji na Tenerife protnuly osudy dvou obrů

Byla to osudová souhra náhod. Teroristický útok na jiném letišti, hustá mlha, v níž nebylo vidět na krok, a jedno rozhodnutí kapitána, který příliš spěchal. Když se 27. března 1977 na kanárském letišti Los Rodeos na Tenerife srazily dva plně naložené Boeingy 747, změnilo to letectví. Připomeňte si příběh 583 obětí tragédie, která se vůbec neměla stát.

Trump podpis cla

Dolarové bankovky mají nést Trumpův podpis, v historii USA to nemá obdoby

Americké ministerstvo financí se chystá na všech nových dolarových bankovkách tisknout podpis prezidenta Donalda Trumpa. S odvoláním na ministerstvo o tom ve čtvrtek večer informovala agentura AP, která zdůrazňuje, že v případě úřadujícího amerického prezidenta bude takový krok bezprecedentní.

U.S. President Donald Trump at the White House in Washington

Trump slíbil vyplatit úředníkům dlužné výplaty, aby odblokoval ochromená letiště

Americký prezident Donald Trump podepíše exekutivní příkaz, jímž nařídí ministerstvu pro vnitřní bezpečnost, aby neprodleně vyplatilo mzdy 50 tisícům zaměstnanců Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA). Mnozí z nich kvůli nynějšímu částečnému omezení financování federálních úřadů nechodí do práce, což ochromilo leteckou dopravu v USA. Trump to oznámil ve čtvrtek večer na sociální síti.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině

Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.

07.06.22. Praha, Senát ČR, Mezinárodní konference "Farmaceutická strategie pro Evropu"

Čínská ambasáda vyzvala senátory, aby nezasahovali do otázek Tibetu

Čínské velvyslanectví v Praze vyslovilo nespokojenost a nesouhlas se středečním stanoviskem horní parlamentní komory. Vyjádření mluvčího ambasády v pátek ráno velvyslanectví zveřejnilo na svém webu. Senát ve středu podpořil volbu budoucího tibetského duchovního vůdce dalajlamy bez vměšování čínského komunistického režimu.

