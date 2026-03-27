Nenechte si ujít: Horor s prvky komedie Najdou si tě či dokument o antikvariátech

Originální horor okořeněný humorem se Zazie Beetzovou (Joker, Bullet Train) v hlavní roli, zajímavý dokumentární film o životě antikvariátů v době digitalizace, koncert americké zpěvačky Judith Hillové, která spolupracovala se Steviem Wonderem i Princem, zábavný rodinný muzikál o Vikinzích či výstava nabízející pohled na méně dostupná díla Václava Brožíka.
Streamovačky: Druhý život antikvariátů (iVysílání ČT)
Vymírá poetické řemeslo antikvářů? Nový dokumentární film se zaměřuje na proměny tradičního knižního oboru v době digitalizace. Režisér Petr Zahrádka sleduje, jak se čeští antikváři vyrovnávají s nástupem e-shopů, elektronických knih i sociálních sítí a jak se mění samotná podstata jejich práce. Prodej starých knih už dnes často doplňuje online distribuce, která sice rozšiřuje možnosti, ale zároveň narušuje tradiční představu antikvariátu jako místa s jedinečnou atmosférou. Snímek nabízí pohled do různých typů provozů napříč Českem, od velkých skladů a logistických center až po malé kamenné obchody, kde knihy stále tvoří osobní a hmatatelný svět. Vedle praktického fungování zachycuje i širší otázky spojené s proměnou čtenářských návyků a hodnotou tištěné knihy v současnosti.
Streamovačky: Druhý život antikvariátů (iVysílání ČT)
Vymírá poetické řemeslo antikvářů? Nový dokumentární film se zaměřuje na proměny tradičního knižního oboru v době digitalizace. Režisér Petr Zahrádka sleduje, jak se čeští antikváři vyrovnávají s nástupem e-shopů, elektronických knih i sociálních sítí a jak se mění samotná podstata jejich práce. Prodej starých knih už dnes často doplňuje online distribuce, která sice rozšiřuje možnosti, ale zároveň narušuje tradiční představu antikvariátu jako místa s jedinečnou atmosférou. Snímek nabízí pohled do různých typů provozů napříč Českem, od velkých skladů a logistických center až po malé kamenné obchody, kde knihy stále tvoří osobní a hmatatelný svět. Vedle praktického fungování zachycuje i širší otázky spojené s proměnou čtenářských návyků a hodnotou tištěné knihy v současnosti.
Film: Najdou si tě, česká premiéra 26. března
Do českých kin právě vstoupil svérázný snímek s názvem Najdou si tě, který kombinuje prvky hororu, akce a černé komedie. Hlavní hrdinka, v podání Zazie Beetzové, nastupuje jako hospodyně v luxusním newyorském bytovém domě, kde se brzy začne rozkrývat znepokojivé pozadí tohoto zdánlivě prestižního prostředí. Za zdmi budovy se skrývá uzavřená komunita s prvky kultu, spojená se záhadnými zmizeními nájemníků. Děj se postupně proměňuje v intenzivní boj o přežití, odehrávající se během jediné noci v uzavřeném prostoru domu. Film je žánrově hybridní podívaná, která staví na napětí i nadsázce a rozvíjí téma izolace a skrytého nebezpečí v moderním městském prostředí.
Hudba: Judith Hillová, Palác Akropolis, Praha, 2. dubna
Americká zpěvačka a multiinstrumentalistka Judith Hillová se na jaře představí evropskému publiku v rámci turné k albu Letters from a Black Widow (2024). Umělkyně, která na sebe upozornila mimo jiné v soutěži The Voice (obdobě české SuperStar), patří k výrazným osobnostem současné soulové a R&B scény. Její tvorba stojí na propojení několika žánrů od soulu a funku až po popovou hudbu. To doplňuje svým charakteristicky zbarveným hlasem. Hillová má za sebou spolupráce s řadou zásadních jmen hudební historie, včetně Stevieho Wondera, Michaela Jacksona nebo Prince, což se odráží i v jejím stylu, který kombinuje technickou suverenitu s výraznou emocionalitou. Koncert nabídne průřez její dosavadní tvorbou i aktuální materiál z nové desky.
Divadlo: ViK!NG, Městské divadlo Brno, 31. 3., 1. 4. a 2. 4. od 19 hodin
Rodinná muzikálová inscenace o malém vikingovi Johanovi přináší dobrodružný a komediální příběh zasazený do prostředí severských legend. Hlavní hrdina se odmítá smířit s rolí syna pěvce a touží stát se skutečným bojovníkem po vzoru svého strýce. Společně s kamarádem Svenem proto vyráží na riskantní výpravu, která se rychle promění v sérii nečekaných komplikací a útěků před nepřáteli. Příběh pracuje s motivy dospívání, hledání identity i přátelství, které zasazuje do hravého rámce vikinského dobrodružství. Autorské trio Robin Schenk, Petr Štěpán a Miroslav Ondra navazuje na předchozí spolupráci a tentokrát přichází s inscenací určenou širšímu publiku. Režie se ujal Petr Štěpán, který klade důraz na dynamické tempo, humor i hudební složku. Výsledkem je scénická podoba, jež kombinuje pohádkovou stylizaci s tématy srozumitelnými současnému divákovi napříč generacemi.
Výstava: Václav Brožík / 1851–1901, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, 24. 1. až 6. 4. 2026
Výstava v Klatovech představuje jednoho z klíčových představitelů generace Národního divadla a připomíná jeho mimořádně úspěšnou mezinárodní kariéru. Brožík se prosadil zejména v Paříži, kde si vybudoval renomé jako autor portrétů i historických a žánrových scén. Po návratu do Prahy v roce 1893 působil jako profesor figurální malby na Akademii. Jeho tvorba je charakteristická technickou precizností a širokým tematickým rozpětím. Expozice se zaměřuje především na díla z umělcova vrcholného období, která byla po desítky let součástí zahraničních soukromých sbírek a do českého prostředí se nyní vracejí jen výjimečně. Řadu z nich bylo dosud možné znát pouze z dobových reprodukcí či katalogů. Výstava tak nabízí nejen atraktivní přehlídku méně dostupných prací, ale také příležitost nově spatřit celý rozsah a význam Brožíkova díla.
