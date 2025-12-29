Přeskočit na obsah
Benative
29. 12. Judita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Vrah, který uhranul elity: Jack Unterweger zabíjel v Praze i USA a psal bestsellery

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Linda Veselá

Spisovatel, který komentoval vraždy, jež sám spáchal. Johann „Jack“ Unterweger se z doživotně odsouzeného vraha proměnil v literární hvězdu a symbol „napraveného vězně“, jen aby po propuštění začal znovu zabíjet. Příběh muže, který dokonale obelstil rakouskou kulturní elitu, dodnes zůstává temnou lekcí o lidské manipulaci. Proč nikdo tak dlouho nechtěl vidět vraha za charismatickým autorem?

Reklama
Předchozí
1234511
Pokračovat

Když spisovatel píše o vraždách, které sám páchal

Austrian serial killer Jack Unterweger, sériový vrah, zločinec, auto automobil
Rakouský spisovatel a vrah Jack Unterweger pózuje u svého Mercedesu krátce po předčasném propuštění na svobodu, Rakousko, 1. května 1990.Foto: Wilhelm Schraml

Podzim 1991. Ve studiu vídeňské stanice ÖRF sedí drobný muž ve světlém obleku. Klidným hlasem rozebírá sérii brutálních vražd prostitutek, které v posledních měsících šokují Rakousko i Los Angeles. Spisovatel a novinář Jack Unterweger hovoří o psychologii pachatele, jeho motivech i opakujících se vzorcích chování. Nikdo z posluchačů netuší, že muž u mikrofonu je právě tím, kdo v té době zavraždil nejméně devět žen – přesně tím způsobem, který právě analyzuje.

Jeho proměna z odsouzeného vraha v literární hvězdu a následný pád zpět za mříže patří k nejpodivnějším kriminálním příběhům druhé poloviny 20. století. Jak dokázal jediný člověk oklamat celý národ?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a poslanec této strany Filip Turek po jednání s předsedou ANO Andrejem Babišem o připomí
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a poslanec této strany Filip Turek po jednání s předsedou ANO Andrejem Babišem o připomí
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a poslanec této strany Filip Turek po jednání s předsedou ANO Andrejem Babišem o připomí

ŽIVĚ„Je to Babišova vláda, ne Pavlova,“ tlačí Macinka na ministerský post pro Turka

Předseda Motoristů Petr Macinka nadále předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Řekl to v České televizi. Turek se podle něj s Babišem sešel už před Vánoci, všichni tři to mají v plánu začátkem ledna. Jediným kandidátem na šéfa resortu zůstává podle Macinky Turek.

Proruský separatista v tričku s Vladimirem Putinem.
Proruský separatista v tričku s Vladimirem Putinem.
Proruský separatista v tričku s Vladimirem Putinem.

ŽIVĚDohoda je blízko, souhlasí Moskva. Trvá ale dál na anexi Donbasu

Moskva souhlasí s názorem amerického prezidenta Donalda Trumpa, že mírová dohoda o válce na Ukrajině je blíže. Zároveň ale Kreml dal najevo, že o konci války uvažuje v kontextu dosažení svých cílů. Ukrajinu vyzval, aby se její síly stáhly z celého Donbasu, jehož velkou část Rusko okupuje. Uvedla to agentura Reuters.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama