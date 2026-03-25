Sklenice pomerančového džusu, voda s citronem, šumivá tableta do vody a pocit, že děláme pro své zdraví maximum. Vitamin C se stal symbolem „rychlé obrany“ proti nachlazení – zvlášť v zimních měsících. Jenže co na jeho účinky skutečně říká věda?
Vitamin C má v těle nezpochybnitelnou roli: podporuje imunitní systém, pomáhá při hojení ran, podílí se na tvorbě kolagenu a chrání buňky jako antioxidant. Ačkoliv tento výčet zní pomalu jako pohádka, ani to z něj automaticky nedělají dokonalého ochránce před nachlazením. Jak to?
„Užívání vyšších dávek vitaminu C k prevenci běžného nachlazení se nepotvrdilo,“ shrnuje nekompromisně lékař Jesse Bracamonte z věhlasné kliniky Mayo. A odborníci z Harvardu dodávají, že jeho přínos je v tomto směru jen „okrajový“.
Co tedy opravdu umí?
Výzkumy ukazují, že pokud vitamin C užíváte pravidelně, může zkrátit délku nachlazení – u dospělých zhruba o půl dne, u dětí o něco více – a mírně snížit intenzitu příznaků, zejména u těžších průběhů.
Není to tedy revoluce, ale když ležíte s rýmou a bolestí v krku, i pár hodin navíc bez příznaků se počítá.
Zásadní je pak načasování a dávkování. Pokud začnete vitamin C užívat až ve chvíli, kdy nachlazení propukne, většina studií neprokazuje významný efekt. Naopak preventivní účinek se ukazuje jen u specifických skupin – například u lidí vystavených extrémní fyzické zátěži, kde se riziko nachlazení může snížit až o polovinu.
Většina lidí přijme dostatek vitaminu C běžnou stravou – ovocem a zeleninou – a platí jednoduché pravidlo: víc neznamená lépe. Vyšší dávky mohou mít i vedlejší účinky – například zvýšit riziko ledvinových kamenů nebo ovlivnit vstřebávání železa. Dávkování byste proto vždy měli probrat s vaším lékařem.
Fakta o vitaminu C
Doporučená dávka: cca 80–100 mg denně (jeden větší pomeranč).
Horní hranice: 2000 mg (nad tuto hodnotu riskujete průjmy a ledvinové kameny).
Nejlepší zdroje: šípky, paprika (má víc céčka než citron), brokolice, rakytník.
Mýtus, který vyrobil génius
Jak však mýtus, že vitamin C je jednoznačným pomocníkem před nemocí, vlastně vznikl? Myšlenku, že vitamin C „zastaví nachlazení“, popularizoval už v 70. letech nositel Nobelovy ceny Linus Pauling. Od té doby se zakořenila v kultuře natolik, že přežila i desítky studií s méně přesvědčivými výsledky.
A dává to smysl: jde totiž o jednoduché a levné řešení, které pocitově „funguje“. Jenže věda je v tomto případě střízlivější.
Má tedy smysl si ho dát? Ano – ale s realistickým očekáváním. Vitamin C není prevencí nachlazení pro každého a ani lékem, který vás „vyléčí přes noc“. Může ale lehce zkrátit a zmírnit průběh nemoci. Jinými slovy: není to zázrak v tabletě, ale malý pomocník, který dává smysl jako součást celkově zdravého životního stylu.
Místo hledání jedné „super látky“ se tak vyplatí vsadit na základ: pestrou stravu, spánek a péči o tělo. Vitamin C pak zapadne přesně tam, kam patří.
VIDEO: Doktore, poraďte! - doplňky stravy
Zdroj: Science Alert, News Network, Mayo Clinic, Health Harvard, Doi
