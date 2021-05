Strach a frustrace jako zábava. Videohry, které nutí rozbít ovladač, zažívají vrchol

Znají to snad všichni, kdo měli v 90. letech co do činění s kultovním Prince of Persia. Pohádkový příběh o záchraně princezny byl ve skutečnosti pořádné peklo, kde se hodně umíralo, a dostat se k finálnímu souboji se sultánem se povedlo jen těm nejšikovnějším.

Stejně bolestivou cestu, byť v modernějším a daleko sofistikovanějším zpracování, si v posledních letech užívají příznivci série Dark Souls, která vrátila žánr hard-core her na výsluní, a například chystaný Elden Ring od autora této trilogie patří k těm vůbec nejočekávanějším titulům ve videoherním světě. Proč hráče tolik baví trpět, umírat a opakovat dokola ty stejné levely, což je pro podobný žánr příznačné? Po jejich překonání totiž zažívají blažený pocit uspokojení, který hry, jenž vodí hráče tzv. za ručičku, nikdy nebudou s to zprostředkovat. Vybrali jsme několik titulů, které v posledních letech nadchly jak odbornou veřejnost, tak samotné hráče. Prodávají se po milionech kusů a k jejich dokončení často hráči potřebují kvůli vzteku a frustraci několik ovladačů.