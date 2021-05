Vzniká fanouškovský dabing do Kingdom Come. Tvůrcům přispěl 100 tisíc i Dan Vávra

Kingdom Come: Deliverence bude mluvit česky. Postarají se o to nadšenci, kteří do projektu ulovili zvučná jména. Hlasy středověké hře propůjčí Jan Přeučil, Karel Zima nebo Petr Gelnar. Projekt finančně podpořil i hlavní scenárista Dan Vávra.

Hra Kingdom Come: Deliverance vyšla před třemi roky a určitý okruh hráčů se stále obtížně smiřuje s faktem, že v ní chybí český dabing. Tvůrci z Megarana Studios a Pilger Film se proto rozhodli, že si středověký titul namluví sami.

Ulovili řadu profesionálních herců a před pár dny se pochlubili dalšími výsledky. Hlavní postavu Jindřicha dabuje Richard Wágner, jehož hlas zazněl i v loňském remaku Mafie, v dalších rolích se objeví Jan Přeučil, herečka Jihočeského divadla Eliška Brumovská, Karel Zima nebo Petr Gelnar, píše web Vortex.

Do projektu se zapojil i hlavní scenárista studia Warhorse Dan Vávra, který projekt podpořil 100 tisíci korunami. "Momentálně je bez šance, aby to vzniklo oficiálně. Primárním problémem je čas, ten nebyl ani okolo vydání a už vůbec není teď. Až sekundárním problémem jsou peníze, ale stálo by to opravdu docela hodně a v současné situaci by se to už nejspíš nezaplatilo a tím pádem je to z hlediska byznysu bohužel příliš riskantní," vysvětlil na Facebooku. Tvůrcům přislíbil, že jim zkusí sehnat dobré studio na natáčení.

Dabing pro cutscény (krátké filmy ve hře) je téměř hotový, a Megarana Studios a Pilger Film obracejí své síly k nadabování zbytku hry, což je podle Dana Vávry "největší a nejtěžší kus práce". Tvůrcům proto slíbil, že pokud budou mít do dvou týdnů na transparentním účtu 250 tisíc, podpoří je dalšími 100 tisíci.