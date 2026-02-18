Byla to osudová souhra náhod. Teroristický útok na jiném letišti, hustá mlha, v níž nebylo vidět na krok, a jedno rozhodnutí kapitána, který příliš spěchal. Když se 27. března 1977 na kanárském letišti Los Rodeos na Tenerife srazily dva plně naložené Boeingy 747, změnilo to letectví. Připomeňte si příběh 583 obětí tragédie, která se vůbec neměla stát.
Bombový útok nebyl nejhorší událostí dne
Toho dne se separatistické Hnutí za nezávislost a sebeurčení Kanárského souostroví rozhodlo podniknout bombový útok na hlavním letišti v Las Palmas. Po výbuchu malé nálože útočníci oznámili, že se v areálu nachází ještě další trhavina. Z obav o bezpečnost byly proto všechny následující lety odkloněny na malé letiště Los Rodeos.
Malý letištní komplex ale nebyl uzpůsoben pro silný provoz s velkými letadly. Právě to později způsobilo chaos, byla to předzvěst, která vedla k nejhorší letecké katastrofě v historii civilního letectví.
Bombový útok nebyl nejhorší událostí dne
Toho dne se separatistické Hnutí za nezávislost a sebeurčení Kanárského souostroví rozhodlo podniknout bombový útok na hlavním letišti v Las Palmas. Po výbuchu malé nálože útočníci oznámili, že se v areálu nachází ještě další trhavina. Z obav o bezpečnost byly proto všechny následující lety odkloněny na malé letiště Los Rodeos.
Malý letištní komplex ale nebyl uzpůsoben pro silný provoz s velkými letadly. Právě to později způsobilo chaos, byla to předzvěst, která vedla k nejhorší letecké katastrofě v historii civilního letectví.
Příliš těsná přistávací dráha
Hlavním problémem letiště Los Rodeos na Tenerife byla jediná ranvej, na kterou musela všechna letadla přistát. Následně se navíc musela na konci přistávací dráhy otočit. Tento manévr provedl také letoun nizozemské společnosti KLM. Na jeho palubě se nacházelo 14 členů posádky a 248 pasažérů. Několik náhod ale vedlo k tomu, že se letadlo na místě ocitlo se zpožděním.
Řada nešťastných událostí
V pilotní kabině seděl kapitán Jacob Louis Veldhuyzen van Zanten. Toho společnost KLM díky bohatým zkušenostem považovala za jednoho z nejlepších zaměstnanců a jeho fotografie se tak objevovala v mnoha reklamních materiálech.
I přes své znalosti se ale pilot dopustil několika chyb, které by za normálních okolností nezpůsobily větší potíže. Vzhledem k okolnostem ale byly fatální. Nejprve posádka čekala na jednu cestující rodinu, která se opozdila. Další skluz poté let nabral ve chvíli, kdy zaměstnanci před odletem doplňovali palivo. Právě to byl jeden z klíčových momentů, který později vedl k naprosté zkáze.
Mlha a selhání systému
Situace na letišti Los Rodeos byla velmi nepřehledná. Kromě chaosu, způsobeného větším provozem, než mohl komplex zvládnout, za to mohlo také počasí. Viditelnost byla omezená kvůli husté mlze, což nekomplikovalo jen přehlednost ranveje, ale také práci v řídicí věži. Na letišti navíc nebyl nainstalovaný pozemní radar, což bylo další zcela zásadní překážkou k bezpečnému řízení provozu.
Nepřehledná situace vedla k fatálním chybám
Za těchto okolností se pilot letounu Boeing 747 americké společnosti Pan Am rozjel po ranveji s úmyslem vzlétnout. Victor Grubbs, který velel 16 členům posádky a vezl 380 cestujících, ale brzy zjistil, že odlet jeho letadla blokuje právě letoun KLM. Ten se sice na místě v onen okamžik již neměl nacházet, kvůli zpoždění tam ale stále setrvával.
Pilot společnosti Pan Am pak udělal osudovou chybu, když na ranveji omylem neodbočil na třetí odbočce, ale až na té čtvrté. Na té se ale nacházel nizozemský letoun, čekající na povolení ke startu. Řídící věž měla ale k dispozici pouze jednu komunikační frekvenci pro oba letouny. Výsledek byl tak absolutní chaos.
Nizozemský pilot vzlétl bez povolení
Kapitán Veldhuyzen van Zanten neslyšel, že má s odletem počkat. Kola letounu se začala točit a celý stroj nezadržitelně směřoval vpřed. Tam, kde pilot očekával volnou dráhu, se ale z mlhy nečekaně vynořil stroj Pan Am.
Nizozemský kapitán se ještě pokusil katastrofě zabránit dřívějším vzletem, ale úhel byl příliš velký a letadlo se tak ve vzduchu udrželo jen několik vteřin, během kterých stačilo urazit přibližně 150 metrů. Pak už se jeho ocas zadrhl o dráhu a zcela rozpáral letoun Pan Am. Protože Nizozemci před vzletem dočerpali nádrž, začalo navíc letadlo po kolizi prakticky okamžitě hořet.
Záchrana dorazila později, než mohla
Cestující společnosti Pan Am dopadli o něco lépe, protože celkem 61 z celkového počtu 396 osob se podařilo zachránit, a to včetně kapitána Grubbse. Přeživší si ale hodně vytrpěli, na záchranu totiž museli čekat. Záchranáři totiž nejprve řešili letoun KLM - v mlze totiž nepostřehli, že se nehoda netýká pouze jednoho letadla, ale dvou.
I k nizozemskému letadlu se ale záchranné složky dostaly příliš pozdě. Kouř z požáru totiž zcela zahalil letiště i řídicí věž a vzhledem k událostem na letišti Las Palmas se nejprve všichni domnívali, že vybuchla další bomba. Když tak konečně zdravotníci i hasiči dorazili k hořícímu vraku, na záchranu bylo pozdě. Z posádky ani cestujících nepřežil nikdo.
Záchranáři spali mezi mrtvými těly
Oba letouny při nehodě kompletně shořely. Vzhledem k rozsahu nehody bylo vyprošťování těl obětí velmi náročné a trvalo přes čtyřicet hodin. Někteří hasiči a vojáci, kteří se na akci podíleli, pracovali po celou dobu bez přestávky, další z nich zase přespávali přímo v hangáru mezi rakvemi a mrtvými těly. Ani po obrovském úsilí se ale nikdy nepodařilo identifikovat úplně všechny zemřelé.
Společnosti k zodpovědnosti přistoupily různě
Po nehodě se rozjelo velmi rozsáhlé vyšetřování, kterého se účastnilo jak Španělsko, na jehož území k incidentu došlo, tak Nizozemsko a Spojené státy. Přístup zúčastněných stran se však velmi lišil. Zatímco společnost KLM odmítala označit svého pilota jako viníka nehody, přestože tomu zajištěné důkazy nasvědčovaly, společnost Pan Am se rozhodla zodpovědnosti čelit.
Nejen že Američané uznali, že také jejich pilot se dopustil hned několika chyb a vyvodili důsledky, ale bezodkladně vyplatili všem pozůstalým odškodné. To se pohybovalo v rozmezí 58 až 600 tisíci dolary. Rodinám také doporučili kontaktovat právníka a nabídli uhrazení veškerých výdajů. Na jejich postup si nikdo ze zúčastněných nestěžoval.
Po nehodě přišly v letectví velké změny
S počtem 583 obětí se nešťastná událost stala nejsmrtelnější leteckou katastrofou v historii. Tragédie vedla k mnoha reformám v letectví, například k zavedení povinnosti ovládat komunikaci v angličtině, kterou nyní mají jak řídící pracovníci, tak piloti. Nehoda také urychlila vývoj a následné zavedení speciálního radarového systému. Ten monitoruje veškerý pohyb na letištní ploše a s předstihem upozorňuje na možné kolizní střety. Funguje bez ohledu na povětrnostní podmínky.
Zdroj: Zoom.iprima.cz, iDnes.cz
Konec amerického snu? Kapely se do USA bojí kvůli bezpečnosti, clům i deportacím
Koncertovat v Americe bylo dlouho pro řadu hudebníků symbolem vrcholu kariéry. Dnes ale kombinace rostoucí byrokracie, vysokých nákladů a bezpečnostních obav snižuje atraktivitu Spojených států jako umělecky zaslíbené země. Vědomí jistého rizika už ovlivňuje plánování turné i velkých hudebních hvězd.
"Pane Babiši, můžete to zastavit." Minář ho vyzval k veřejnému střetu. Zaplní Letnou?
Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář stupňuje tlak na vládu i premiéra Andreje Babiše (ANO). Po únorové demonstraci v centru Prahy, kam podle organizátorů dorazily desetitisíce lidí, chystá další mobilizaci – tentokrát na pražské Letné. V pořadu Spotlight Terezy Engelové Minář exkluzivně vyzval předsedu vlády Babiše k osobnímu setkání a k veřejné debatě.
PIN kódy, které útočníci tipují jako první: pokud je mezi nimi i váš, je na čase ho změnit
Čtyřmístný PIN je poslední překážkou mezi útočníkem a vašimi daty nebo penězi. Jenže podle analýzy milionů uniklých kódů používá téměř každý desátý člověk úplně stejnou kombinaci. Server ABC News si posvítil na 29 milionů PIN kódů z databáze Have I Been Pwned? a zjistil, že některá čtyřčíslí jsou tak rozšířená, že je zloději mohou tipovat téměř naslepo.
Kdy bude na tvém ostrově nejdivočejší party? Šokující pavučina Epsteinova vlivu
Little St. James je název ostrova, který Epstein koupil a kterému místní neříkali jinak než "ostrov pedofilů".Larry Summers, bývalý prezident Harvardu a ministr financí ve vládě Billa Clintona, sem jel na svatební cestu. Na večeři se zastavil americký ministr obchodu Howard Lutnick. Zájem měl podle mailů i Elon Musk. V roce 2012 se ptal Epsteina: "Kdy bude na tvém ostrově nejdivočejší party?"