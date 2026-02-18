Přeskočit na obsah
Peklo v mlze na Tenerife. Když se na ranveji protnuly osudy dvou obrů, zemřelo 583 lidí

Dan Poláček,Alžběta Staňková

Byla to osudová souhra náhod. Teroristický útok na jiném letišti, hustá mlha, v níž nebylo vidět na krok, a jedno rozhodnutí kapitána, který příliš spěchal. Když se 27. března 1977 na kanárském letišti Los Rodeos na Tenerife srazily dva plně naložené Boeingy 747, změnilo to letectví. Připomeňte si příběh 583 obětí tragédie, která se vůbec neměla stát.

Bombový útok nebyl nejhorší událostí dne

Toho dne se separatistické Hnutí za nezávislost a sebeurčení Kanárského souostroví rozhodlo podniknout bombový útok na hlavním letišti v Las Palmas. Po výbuchu malé nálože útočníci oznámili, že se v areálu nachází ještě další trhavina. Z obav o bezpečnost byly proto všechny následující lety odkloněny na malé letiště Los Rodeos.

Malý letištní komplex ale nebyl uzpůsoben pro silný provoz s velkými letadly. Právě to později způsobilo chaos, byla to předzvěst, která vedla k nejhorší letecké katastrofě v historii civilního letectví.

Spotlight - Mikuláš Minář
"Pane Babiši, můžete to zastavit." Minář ho vyzval k veřejnému střetu. Zaplní Letnou?

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář stupňuje tlak na vládu i premiéra Andreje Babiše (ANO). Po únorové demonstraci v centru Prahy, kam podle organizátorů dorazily desetitisíce lidí, chystá další mobilizaci – tentokrát na pražské Letné. V pořadu Spotlight Terezy Engelové Minář exkluzivně vyzval předsedu vlády Babiše k osobnímu setkání a k veřejné debatě.

Atm,User,Entering,Pin,Code,On,Atm,Keypad,For,Money
PIN kódy, které útočníci tipují jako první: pokud je mezi nimi i váš, je na čase ho změnit

Čtyřmístný PIN je poslední překážkou mezi útočníkem a vašimi daty nebo penězi. Jenže podle analýzy milionů uniklých kódů používá téměř každý desátý člověk úplně stejnou kombinaci. Server ABC News si posvítil na 29 milionů PIN kódů z databáze Have I Been Pwned? a zjistil, že některá čtyřčíslí jsou tak rozšířená, že je zloději mohou tipovat téměř naslepo.

FILE PHOTO: New Epstein images released by U.S. Justice Department
Kdy bude na tvém ostrově nejdivočejší party? Šokující pavučina Epsteinova vlivu

Little St. James je název ostrova, který Epstein koupil a kterému místní neříkali jinak než "ostrov pedofilů".Larry Summers, bývalý prezident Harvardu a ministr financí ve vládě Billa Clintona, sem jel na svatební cestu. Na večeři se zastavil americký ministr obchodu Howard Lutnick. Zájem měl podle mailů i Elon Musk. V roce 2012 se ptal Epsteina: "Kdy bude na tvém ostrově nejdivočejší party?"

