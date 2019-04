Zjistila, že má HIV a čeká dítě s podvodníkem. Moniku obdivuji, říká režisérka

Režisérka Eva Tomanová natočila časosběrný dokument Začít znovu, který měl premiéru v březnu na festivalu Jeden svět. Podle silného příběhu plného zvratů možná vznikne i hraný film. Ústřední postavou příběhu je Monika (38), žena, která je během let natáčení vystavovaná dalším a dalším pohromám. Zdá se, že její vnitřní sílu ale nic neudolá.

Příběh Moniky, hlavní hrdinky dokumentu Evy Tomanové Začít znovu, trochu připomíná biblický příběh o Jobovi, bohatém, spravedlivém a bohabojném muži, jehož víra je zkoušena sérií nečekaných tragických zpráv.

Monika byla dobře situovaná žena, vdaná za italského manžela. Vlastnila dům, velké auto, starožitnictví a soukromou školku. Jenže její manželství končí rozvodem a ona zůstává sama s dvěma dětmi. A řeší problémy s bydlením a dluhy, které zůstaly po exmanželovi.

Pak se zdá, že nastává zásadní obrat k lepšímu. Na plovárně v Podolí ji osloví sympatický, o 13 let mladší Mirek, ona se do něj zamiluje, začnou spolu chodit a čekají dítě. Jenže místo happy endu přichází ještě těžší životní zkoušky než dosud. Monika se při těhotenském vyšetření dozví, že je HIV pozitivní. Následuje další "jobovka": Mirek je známý sňatkový podvodník, kterého čeká soud a dlouhý pobyt ve vězení.

"Na Monice je pro mě fascinující, jak všechno dokázala zvládnout. I když toho měla od života tolik naloženo a vychovávala při tom tři děti v různém věku, miminko, prvňáčka a puberťáka, vždy o ně bylo postaráno, vždy měla uklizeno a uvařeno," neskrývá svůj obdiv režisérka Eva Tomanová.

Moniku obdivuju, Mirka respektuju

Hlavní hrdinka snímku se zásadně nehroutí, spíše se zdravě naštve. Problémy před sebou nehrne, nýbrž se k nim staví čelem a řeší je. Raduje se z každé obyčejné a pohodové chvíle se svými dětmi. Na konflikty reaguje s odzbrojující silou, otevřeností a sarkasmem.

Když před kameru nechce vystoupit její sestra s tím, že je jí to nepříjemné, říká: "Co ti je nepříjemné? Že mám HIV? To by snad mělo být nepříjemné mně, ne?" Když jejího druha odsoudí na šest let, raduje se nad nízkou sazbou trestu.

Mirek režisérce během natáčení ve Valdicích bez obalu vysvětluje svůj pohled na věc - žádné z partnerek prý nic nesliboval, žádnou do ničeho nenutil. Jen jim naslouchal a říkal jim to, co chtěly slyšet. A že mu půjčily statisíce? "Tak neměly být blbé," říká.

"Moniku obdivuju, je naprosto skvělá, Mirka respektuju za jeho otevřenost," říká režisérka Eva Tomanová.

Plynoucí čas ve filmu nejlépe zachycuje Andělka, jejich společné dítě. Monika chodí do vězení s bříškem, pak s miminkem, batoletem, malou holčičkou. A s každou návštěvou jejich vztah chladne, až dojde k rozchodu. Před kamerami i dozorci. Tím však příběh zdaleka nekončí…

Zbořit mýty kolem HIV

Důležitou linkou dokumentu je i Moničina nemoc. Režisérka váhala, zda o ní takto otevřeně hovořit. Protagonistka si však přála takto pomoct HIV komunitě v Česku.

"Tato nemoc má stále spoustu společenských stigmat, pořád je to obrovské tabu, snímek by to mohl trochu změnit. Monika chce ukázat, že se s tím dá žít, že to není až taková tragédie. A také chce nabourat nejrůznější mýty o této chorobě," vykládá režisérka.

Lidé se podle jejích slov pořád bojí, že virus dostanou, když si s nemocným třeba podají ruku nebo u něj vypijí kafe. Zubaři je často odmítají ošetřit. "Dokonce i mě se známí ptali, jestli se nebojím, že to chytnu, když u ní doma natáčím. Přitom bychom se musely asi navzájem pořezat, aby vůbec mohlo k něčemu dojít."

Námět pro Hollywood

Tvůrkyni se před kamerou během pěti let natáčení odvíjel neskutečný příběh. Se snímkem absolvovala několik workshopů a odborníci jí radili, aby se dokument stal předlohou pro hraný film.

Ostatně nestalo by se jí prvně, aby inspirovala tvůrce hraného filmu. Diváci dnes znají její dokument z roku 2014 Stále spolu, který s úspěchem procestoval šedesátku mezinárodních festivalů. Pojednává o jedenáctičlenné rodině Mlčochových, kteří vedou velice alternativní způsob života mimo civilizaci v maringotkách na šumavských loukách. Jejich klanu vévodí dominantní otec Petr. Snímek nápadně připomíná o dva roky mladší americký film Matta Rosse Captain Fantastic (Tohle je náš svět).

"Je pravda, že i recenze v New York Times tyto dva snímky porovnávala," říká autorka. "Ale nemůžu říct s jistotou, že se inspirovali. Pakliže ano, brala bych to jako poklonu," dodává.

Rovněž snímek Začít znovu má našlápnuto k velké budoucnosti a měl by také cestovat po světě. O to se postará producent Jiří Konečný, jehož film Všechno bude získal nedávno šest Českých lvů. Objeví se také v České televizi, která je koproducentem dokumentu.

Monika i Mirek si prošli mnoha zkouškami, nyní je čeká další. Film jde do kin a jim se oživí staré rány, staré příběhy, na které chtěli už dávno zapomenout.

Happy end však není vyloučen, ostatně i příběh Joba ve Starém zákoně končí dobře. Ďábel přizná prohru a přestane ho zkoušet. Job se uzdraví, získá ještě větší majetek, než měl, a opět se mu narodí deset dětí…

Video: Podívejte se na ukázku z dokumentu Začít znovu: