Český seriál #martyisdead získal mezinárodní cenu Emmy. Jako první v historii

Český internetový seriál #martyisdead získal mezinárodní cenu Emmy v kategorii krátké tvorby. Stal se tak prvním zdejším seriálem, který na prestižní televizní ocenění dosáhl. Galavečer se letos kvůli pandemii covidu-19 uskutečnil on-line. Mezinárodní ceny Emmy byly uděleny v 11 kategoriích.

Čeští diváci mohli udílení cen sledovat mimo jiné ve vysílání internetové televize Mall.tv, která je se společností Bionaut a sdružením cz.nic spolutvůrcem oceněného českého díla. Cenu v průběhu on-line přenosu převzali producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Košťál.

"Historicky první Emmy pro seriál #martyisdead vnímáme jako úspěch pro české filmové tvůrce a celou Českou republiku. Také nás těší, že česká žánrová produkce uspěla v tak velké celosvětové konkurenci," shodují se producenti Šlajer a Kuchynka.

Osmidílný internetový thriller #martyisdead zachycuje odvrácenou stranu sociálních sítí a jejich fatální zásah do života dosud bezproblémového patnáctiletého Martina přezdívaného Marty.

Projekt natočil režisér Pavel Soukup podle scénáře Jaroslava T. Mišky a Jana Stehlíka. Hlavní roli ztvárnil Jakub Nemčok, dále hrají Petra Bučková, Jan Grundman, Sára Korbelová, Matěj Havelka nebo Andrej Polák.

Cena Emmy není jediným zahraničním úspěchem seriálu. Na texaském Austin Film Festivalu získal cenu pro nejlepší digitální sérii a na Marseille Web Festu ocenění za režii a scénář. Stal se rovněž nejlepším televizním a internetovým seriálem na Finále Plzeň a z festivalu Serial Killer si loni odnesl cenu za nejlepší webseriál.

Tvůrci navíc připravují pokračování pod názvem #annaismissing, které vzniká opět v koprodukci Bionautu a Mall.tv. Zatímco tématem oceněného seriálu byla kyberšikana a morální hranice činů odehrávajících se za zaheslovanými účty, ústředním motivem chystané novinky je vyšetřování únosu dítěte za účelem natáčení a prodeje nelegálních videí.

Ceny Emmy bývají označovány jako "televizní Oscary" a udílejí se během roku na několika různých ceremoniálech.

K nejsledovanějším patří ceny za televizní seriály vysílané v USA v hlavním vysílacím čase (Primetime Emmy Awards), které udílí americká televizní akademie ATAS. Ty byly letos rozdány už v září, kdy se konal 72. ročník, a držitelé za ně rovněž děkovali přes internet z gaučů svých bytů.

Na pondělním ceremoniálu se rozdávaly mezinárodní ceny Emmy (International Emmy Awards), které vyhlašuje mezinárodní televizní akademie IATAS, americká organizace sídlící v New Yorku. Tyto ceny jsou určeny televizním dílům neamerické produkce a poprvé byly uděleny v listopadu 1973.

V kategorii krátký seriál porazili čeští tvůrci komediální internetový seriál Content, argentinskou sérii Mil Manos por Argentina (Tisíc rukou pro Argentinu), která vypráví o vynálezci 3D protéz, a singapurský snímek People Like Us - Season 2, jenž přibližuje život gayů.

Nejvíce cen dnes dostala Británie. Oceněna byla Glenda Jacksonová jako nejlepší herečka za drama Elizabeth Is Missing, cenu pro nejlepšího herce dostal britský herec Billy Barratt za snímek Responsible Child, který byl oceněn i v kategorii nejlepší televizní film či minisérie. Emmy za nejlepší film-drama putuje do Indie za krimiseriál Delhi Crime a nejlepší komedií se stala brazilská série Nikdo to nevidí. Brazílie bodovala i v telenovelách s Órfãos da Terra (Sirotci své země) a Británie si odnesla cenu i za nejlepší dokument nazvaný Pro Samu, z války v Sýrii.

Speciální Cenu zakladatelů mezinárodní Emmy dostal letos newyorský guvernér Andrew Cuomo. IATAS ocenila jeho vystupování na tiskových konferencích, na nichž informoval o vývoji v pandemii covidu-19.