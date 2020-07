Smažák k české duši sedí, je to národní jídlo, tvrdí Brňačky. A vědí, kde je nejlepší

Jedni jej milují, pro druhé je symbolem nezdravého jídla a z českých jídelníčků by jej vymazali. Smažený sýr v trojobalu s hranolky či bramborami a tatarkou se však v posledních dekádách stal jedním z národních jídel. A díky dvěma kamarádkám z Brna, Anně Stránské a Nikole Cziglové, si již dva roky mohou lidé na speciální facebookové stránce vyměňovat recenze na nejlepší smažáky v Česku.

"Myslím si, že smažený sýr k české duši sedí. Podle mě je to dobrá metafora k člověku - na povrchu křupavý, někdy tvrdý, ale uvnitř měkký," míní Anna Stránská, produkční a divadelní intendantka (vrchní správkyně divadla, pozn. red.) a také jedna ze zakladatelek facebookové stránky Smažené sýry v ČR, kterou sleduje více než šest tisíc lidí.

Společně s kamarádkou Nikolou Cziglovou, ekonomkou HaDivadla, stránku založily před dvěma lety s cílem dávat sem postřehy z ochutnávek tohoto minutkového jídla po celém Česku. Dnes jim chodí desítky recenzí na smažáky od lidí ze všech krajů.

"Tři menší trojúhelníčky považuji za adekvátní porci. Rozdělení potenciálně pouze dvoukusové gramáže potěší zvláště milovníky křupavého trojobalu, tedy i mě. Podle přebývajících kousků a ne úplně rovnoměrného rozložení tohoto zlatavého župánku šla usuzovat kvalitní ruční obalová práce, žádný rychlosmažený polotovar. Sýr uvnitř v optimální konzistenci a lahodné chuti," píše například jeden z fanoušků stránky o smažáku v restauraci na kraji Českého Švýcarska.

Smažený sýr je dnes zejména na méně frekventovaných výletních místech často jedinou vegetariánskou jistotou. "Snažíme se maso vědomě omezovat, a když jedete na výlet mimo větší město, je problém dát si něco jiného než smažák, nakládaný hermelín nebo něco takového. V restauracích v menších městech na to ještě nejsou úplně připravení," myslí si Nikola.

"Já myslím, že je to z velké části i důvod, proč se smažený sýr vrátil v posledních letech do mého jídelníčku, protože docela dost cestuju a s divadlem (s brněnským HaDivadlem, pozn. red.) jezdíme na zájezdy do městeček a vísek, kde když člověk nechce vepřo knedlo zelo, nemá si vlastně co jiného dát. Naštěstí smažák je dobrá alternativa," dodává Anna.

Odměnové jídlo za vyšlapání na kopec

Nikola přitom jako dítě smažený sýr přímo nesnášela. "Naučila jsem se ho jíst u známých doma. Byli jsme u nich s našimi na večeři a chtěla jsem být slušná, tak jsem si dala jejich smažák. A zjistila jsem, že není tak špatný, jak jsem si celý dosavadní život myslela. Mám teorii, že teď doháním těch dvacet let, kdy jsem smažák nejedla," říká.

To Anna měla ráda smažený sýr odmalička. "Bylo to odměnové jídlo za vydrápání se na kopec. Smažák byl často motivační faktor," tvrdí s nadsázkou.

Fanouškovskou skupinu smaženého sýra založily před dvěma lety z legrace, protože si jej dopřávaly často během divadelních výjezdů. Dnes jim chodí desítky recenzí týdně, které nestíhají zpracovávat.

"Byla doba, kdy jsme měly smažák i čtyřikrát týdně," popisuje Nikola začátky vlastních facebookových recenzí. "To neee," kontruje jí Anna. "To je děsivé, čtyřikrát týdně! Myslím, že to měla třeba jedna z nás nebo někdo z našich blízkých, ne?" říká Anna Nikole. "No, v období před Vánoci, kdy jsme z divadla chodily na obědy, jsme měly každý den smažák a já jsem si ho pak dala třeba ještě na sobotním výletě," přesvědčuje Nikola s tím, že teď si jej dopřávají spíše jednou za dva týdny.

Doma si jej nepřipravují, výjimkou byla jenom karanténa, kdy si Anna podle svých slov připravila pochoutku z několika druhů sýra.

"Ke smažáku patří dobrá, milá obsluha"

Hodnoticí škála kamarádek se řídí několika pravidly. "Naši fanoušci občas nemůžou pochopit, že hodnotíme i dle celkového dojmu z podniku, takže i když je blbý smažák, celkové hodnocení může být dobré. Je to komplexní věc, nezávisí to jenom na jídle, ale i na obsluze nebo dekoraci," popisují kamarádky.

A shodují se, že nic strašného, co by se dalo označit za naprostý odpad smažených sýrů, zatím nezažily. "Nebo možná jo, ale vytěsnily jsme to a chceme dát všem šanci, aby se zlepšili," dodává Anna. Mnohem více než nepříliš dobrý sýr však body v recenzi strhává protivná obsluha. "Ke smažáku patří dobrá, milá obsluha," říká.

Nikola navíc dodává, že když jdou na smažák, těší se na něj a gastronomické přešlapy často přehlížejí. "Asi musíme být trošku přísnější," přiznává. "Dobrá nálada u smažáku často přebije i nedostatky chemického a kuchařského rázu. Ale chtěly bychom apelovat na to, aby se pozdvihl do kategorie jídel, která jsou regulérní. Nemusí to být nouzovka. Smažák je často brán jako otloukánek, ale to by se mělo změnit. Ani smažák nemusí být odfláknutý," doplňuje ji Anna.

Smažený sýr s dobrou pověstí dělají například v síti restaurací Lokál. Za 185 korun dostanou hosté sýr vyzrálý šest týdnů s tatarskou omáčkou, připravovaný na přepuštěném másle. Vařené brambory k tomu vychází na 35 korun.

Podle Anny a Nikoly je cena v Lokále sice vyšší, ale jídlo je velmi dobré. Dát si smažák v Lokále je pro ně sváteční záležitostí. "Jasně, nechodíme na něj každý den, ale ten cenový rozdíl oproti jiným místům není tak velký, a když si chce člověk pochutnat, ráda tam zajdu," říká Nikola.

"Může se to úplně podělat nebo z toho může být mistrovský kousek"

Jako výborný hodnotí také například smažený sýr ve zlínském baťovském obchodním domě v Bistrotéce Valachy. "Smažák je skvělý ledaskde a ledaskdy. Ve Vídni jsme třeba měly smažený ementál, v restauraci blízko centra na Mariahilfer Strasse," říká Anna a Nikola ji doplňuje, že výborný ochutnala i v Třebíči v restauraci U kocoura, kde servírují smažený maasdamer.

Ačkoliv se smažený sýr typicky připravuje z 30procentního eidamu, podle Nikoly už je to "trochu ohrané". "Když si smažák objednávám, živím v sobě naději, že bude trochu jiný, třeba že to bude jiný druh sýru. Byla bych ráda, kdyby si s tím restaurace začaly trochu víc hrát a dostaly jej tak do jiné kategorie," říká.

"Je taky dobré občas vyměnit hranolky za vařené brambory nebo se soustředit na hodně zeleniny na talíři. Na první pohled to vypadá jako strašně nezdravé jídlo, ale myslím, že se dá vyvážit. Taky záleží na sýru, jestli je to nějaká umělá chemikálie, nebo má dobrý organický základ. Je to jako se vším - může se to úplně podělat nebo z toho může být mistrovský kousek," myslí si Anna.

Mnoho českých šéfkuchařů smaženým sýrům nefandí, připouští však, že z kvalitních surovin nemusí být špatný. "Záleží, jak si takový smažák představujete. Tak například v Řecku si můžete dát fetu obalenou v těstíčku a je to delikatesa. Prostě záleží na tom, jak ho kdo připraví. Pokud jde o kvalitní sýr smažený na nepřepáleném tuku, tak proti němu nic nemám. Většinou je ale bohužel připravován z polotovarů a ohřívaný v mikrovlnce," řekl dříve v rozhovoru pro Aktuálně.cz Pavel Maurer.

Smažáková Gastromapa zatím nebude

"Apelujeme na to, aby se restauratéři a kuchaři nebáli být kreativní a inovativní," tvrdí Anna, podle které se do trojobalu dá obalit úplně všechno. "A není nad to, když jsme měli domácí sýr v Beskydském pivovárku (v Ostravici, pozn. red.), to je jeden z našich highlightů," říká. Velkým zklamáním pro ně naopak je, když přijedou do městečka nebo vesnice a restauraci se smaženým sýrem nemohou najít. "Naposledy se nám to stalo v Kopřivnici," dodává Anna.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že smažené sýry jsou především českou záležitostí, není tomu tak. Kamarádky dostaly recenze i z Thajska, Nizozemska, Belgie či Ruska. A v Itálii zase existuje jídlo mozzarella in carrozza, která se českému smažáku trochu podobá. Anna, která se do Itálie chystá na dovolenou, slibuje, že po italské verzi zapátrá.

Smažený sýry v ČR se za dva roky staly smažákovou obdobou Gastromapy Lukáše Hejlíka, zakladatelky stránky však zatím knihu ani smažákovou mapu nechystají.

"Nápadů je strašně moc, ale aktuálně řešíme důležitější věci a necháváme to plynout," říká Anna s tím, že s recenzemi na Facebooku budou i nadále pokračovat. Pro snadnější orientaci před časem zavedly i speciální hashtag s místem, kde si hodnotitelé českou klasiku dali.

Video: Recept na smažený sýr, za který se nestydí ani šéfkuchaři