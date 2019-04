S cizími lidmi u jednoho stolu. Pražskou restauraci rok po otevření ocenil Michelin

před 37 minutami

Když Štěpán Návrat před rokem otevíral novou restauraci Benjamin v pražských Vršovicích, o zařazení do michelinského průvodce Prahou příliš neuvažoval. Jeho návštěvníci naopak věřili, že netradiční koncept michelinské hodnotitele zaujme. Do podniku v Norské ulici nakonec jeden z komisařů prestižního bedekru skutečně zavítal, a to díky článku v magazínu, který se mu dostal do rukou v letadle. Z návštěvy se sice nakonec nevyklubala hvězdička ani ocenění Bib Gourmand, ale „pouze“ zařazení do výběru The Michelin Plate, tedy doporučení, kam zajít na dobré jídlo.