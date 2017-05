Recenze: I Superman může být záporák. Ve hře Injustice 2 terorizuje Zemi

před 2 hodinami

Bojová hra od tvůrců tří posledních dílů Mortal Kombatu se opět věnuje superhrdinům DC Comicsu. Lákadlem Injustice 2 je vedle online soubojů nadstandardní příběhová linie s Brainiacem. Vedle konzolí si Injustice 2 zahrajete i na mobilech, tam připomíná Galaxy of Heroes.

Superman jako ulíznutý slušňák, který zahraňuje Zemi, už vyšel z módy. První díl herní série Injustice z něj udělal tyrana, který ovládl planetu a rozpoutal "superhrdinskou občanskou válku". V druhém díle je Superman ve vězení, zbavený svých sil. Ale to nevydrží věčně.

Vlastně to vydrželo pět let času v alternativním světě DC Comicsu a čtyři roky našeho času. Minulý týden vyšlo pokračování hry Injustice: Gods Among Us a je to skvělá zpráva. Výborná bojová hra tu po nepříliš povedeném loňském Street Fighteru chyběla a Injustice 2 má nakročeno k tomu, aby byla nejlepší bojovkou téhle generace.

Příběh, ve kterém Superman není nejhorší

První Injustice měla příběh, který… vyžadoval hodně pozornosti a tolerance, aby dával smysl. U komiksů to není neobvyklé. Mísení alternativních realit, špatně pochopitelné motivace… to se dá odpustit, ale ne oslavovat. Druhý díl se z chyb poučil a nabízí příběhový vstup do hry, který vysvětluje motivace hrdinů i padouchů, a i přes klišé dobře graduje.

Jednoduše řečeno, Batman se se svými spojenci snaží obnovit klid v Gothamu a dalších městech nejvíce postižených válkou mezi superhrdiny. Proti nim stojí Společnost vedená opičákem Gorila Grodd. Úvodní konflikt je ale jen předvoj útoku, který na zemi vede Brainiac.

Příběhová kampaň plní skvěle hned dvojí účel - vyprávěním v podobě animovaných sekvencí potěší fanoušky komiksů, kteří chtějí nová dobrodružství oblíbených superhrdinů, a představí jednotlivé postavy i principy, na kterých stojí celá hra.

Po dohrání příběhové části Injustice je k dispozici v podstatě nekonečný sigle-player režim, ve kterém se mění podmínky soubojů se stále stejnými soupeři - v základní hře je 32 superhrdinů a padouchů. V soubojích pak získáte i vylepšení svých postav; nejen nové kostýmy, ale také lepší brnění nebo zbraně.

Injustice 2 je sice plná komiksových postav, ale to nic nemění na tom, že v základu je to nesmírně propracovaná bojová hra klasického ražení. To znamená, že sice můžete s kamarády nebo dětmi hrát proti sobě a užívat si virtuální násilí s komiksovou nadsázkou, ale pod líbivým obalem se skrývá neúprosná hra čísel.

Každá postava má tři základní údery, které mění své projevy podle použité směrové klávesy. Kromě toho lze tento základ kombinovat do sestav, které mají výrazně větší sílu. K ničení protivníků lze použít i součásti bojových arén, pokud stojíte na správném místě.

To je bojovková klasika, stejně jako speciální údery, které vyžadují rychlý stisk několika kláves po sobě. Nechybí ani populární přehozy, které využívají typické vlastnosti jednotlivých superhrdinů, takže třeba Green Arrow udělá místo obyčejného přehozu ze svého soka jehelníček.

Klasickou součástí bojových her jsou i drtivé údery, které vyžadují nejprve získání energie. V Injustice 2 mají tyto speciální útoky vpravdě epickou podobu. Třeba Flash zvládne se svou obětí oběhnout půl planety a ještě cestovat v čase, aby první ránu dostala o sfingu, druhou o dinosaura a třetí sama o sebe. Batman si na pomoc zavolá letadlo a Poison Ivy svého protivníka nechá přežvýkat obří masožravkou.

Většinu útoků včetně těch speciálních lze blokovat. Potřeba je k tomu postřeh, znalost protivníka a v případě super-útoků také trocha energie. Autoři dávají možnost vše nastudovat a natrénovat. Každá postava má u svých útoků tabulku, která obsahuje i informace o tom, jak dlouho trvá každá část útoku, respektive jeho animace. To je zásadní právě pro načasování obrany a protiútoku.

Fantastické zpracování

Injustice 2 má všechny předpoklady zaujmout masy. I když neujíždíte na komiksech, tak jde o krásnou akční hru. Postavy jsou propracované lépe než u konkurenčních titulů a příběhové filmečky vypadají tak, že si zaslouží filmové plátno.

Hra funguje samozřejmě naprosto plynule, což je pro bojovku, u které maniaci počítají jednotlivé snímky v animacích, zásadní. Nutnost dosáhnout šedesáti snímků za sekundu znamená, že na PlayStation 4 běží hra ve Full HD rozlišení (1080p), na PS4 Pro ve 1440p a na Xboxu One je rozlišení omezené na 900p.

Smutnou zprávou ovšem je, že hra stejně jako první díl vychází pouze na konzolích, ne na PC. Malou náplast představuje mobilní verze Injustice 2, která ale z klasické bojovky dělá klon Star Wars: Galaxy of Heroes. To znamená poměrně zábavný začátek, hledání nových hrdinů, jejich posilování a spíše taktické souboje se zjednodušeným ovládáním. Zároveň je to ale obrovská jáma na volný čas a na peníze - bez mikrotransakcí vydrží bavit možná pár dní. Na druhou stranu je základní verze zadarmo, zatímco konzolová verze stojí 1700 korun.