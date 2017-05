Recenze: Krále Artuše stáhla ke dnu tíha tlaku Hollywoodu 

před 39 minutami

Britský režisér Guy Ritchie natočil slavný příběh legendy krále Artuše jako počátek rozsáhlé filmové série. Snímek Král Artuš: Legenda o meči ale nakonec dopadl jako podivný kompromis mezi režisérovým zemitým pojetím a hollywoodskou velkoprodukcí, která svého tvůrce drží na uzdě.

Hollywoodská velkoprodukce se v posledních letech zmítá v problémech: velká studia směřují většinu prostředků do výroby vysokorozpočtových blockbusterů, které slouží jako úvodní snímky dlouhých sérií.

Marvel Studios, jež v roce 2008 odstartovalo přelomový a velmi výnosný koncept sdíleného filmového univerza, se nyní snaží napodobit zejména tým Warner Bros. To vlastní komiksové filmy od DC Comics, kterým se stále nedaří uspokojit fanoušky ani kritky. Pod křídly má ale i slibně se rozbíhající prequel Harryho Pottera Fantastická zvířata a kde je najít, jenž se podle plánů rozroste až na pět filmů.

Aktuální Král Artuš: Legenda o meči je projekt o poznání rizikovější. Není spojený s žádným popkulturním fenoménem ani nerozšiřuje známou filmovou značku, studio mu nicméně věřilo tak, že na něj vyčlenilo 175 milionů dolarů a ohlásilo ho jako počátek šestidílné filmové série, původně pojmenované Rytíři Kulatého stolu.

Jako režiséra si vzalo schopného tvůrce středněrozpočtových filmů Guye Ritchieho, jenž už v minulosti úspěšně revitalizoval značku Sherlocka Holmese. Jeho Artuš ale nakonec doplatil - podobně jako Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - na velké ambice studia a snahu oslovit široký okruh diváků.

Sbal prachy a vypadni

Když člověk sleduje mnohokrát adaptovaný příběh o zrodu Krále Artuše, nemůže se ubránit dojmu, že mu i přes veškerou obeznámenost s legendou nelze porozumět. Scénář zpracovaný celkem třemi scenáristy prošel mnoha revizemi a jeho výsledkem je materiál, který by klidně vystačil na tři celovečerní filmy. Děj je ale v prologu potenciální série tak zhuštěný a rychle odvyprávěný, že se v něm dá jen velmi těžko orientovat.

Špinavou "rytířskou podívanou" by mohl do žánru fantsy z ranku Pána prstenů posunout důraz na magii, jenomže to by se s ní ve filmu nesmělo zacházet nahodile. Scénář existenci nadpřirozena automaticky předpokládá, divákovi však jeho fungování ve fikčním světě nevysvětlí.

Styl Guye Ritchieho, kterého fanoušek pozná hlavně ve zběsilých střihových montážích z filmů Podfu©k a Sbal prachy a vypadni, tentokrát snímku spíš škodí a film, který se k oslovení diváka vydal přímočarou cestou, vlastně jen ozvláštňuje. Například potenciálně nejzajímavější část filmu, v níž se Artuš musí utkat sám se sebou a s mytologickými monstry v Zemi stínů, odbyde dvouminutovou pasáží, která by přitom vydala na jeden díl série. Naopak stejnou scénu Artušova dětství se film nebojí zopakovat pětkrát.

Problematický je i pokus o načrtnutí vedlejší postavy (Rytíř Kulatého stolu) pro budoucí díly: nedostatek prostoru pro hlubší prokreslení Artušovy družiny může za ploché, jednorozměrné figurky, jejichž smrt bude divákovi ukradená.

Když ani atrakce nestačí

Král Artuš je nakonec podivným kompromisem mezi zemitějším Ritchieho pojetím a hollywoodskou velkoprodukcí, která svého tvůrce drží na uzdě. Poznat je to hlavně ve vizuálně překombinovaném finále, které opouští předchozí "zběsilé" snímání akčních scén a vydává se cestou zcela digitálního souboje. V takových momentech se ani nemůže projevit charisma Charlieho Hunnama, protože je upozaděný na úkor svého digitálního dvojníka.

Král Artuš: Legenda o meči USA, dobrodružný, 126 minut

Režie: Guy Ritchie

Scénář: Joby Harold, Guy Ritchie, Lionel Wigram

Hrají: Charlie Hunnam, Jude Law, Djimon Hounsou a další

Hodnocení Aktuálně.cz: 40 %

Kvůli mechanickému řazení scén, často bez zjevné návaznosti, zaniknou i atrakce filmu - kontaktní souboje i počítačem vyrobené celky. Těch je navíc ve více než dvouhodinovém blockbusteru málo, protože prim hraje budování mytologie světa, zdlouhavé vysvětlovací dialogy a zoufale nevtipné vtipkování nevýrazné Artušovy družiny.

Na výsledné podobě filmu je zkrátka vidět příliš studiového tlaku. A vzhledem k současnému nastavení hollywoodské velkoprodukce lze podobně nepodařených kusů tvořících půdu rozsáhlejší sérii čekat víc. Další na řadě je Robin Hood, jehož několikadílné zpracování už u Warnerů vyvíjí.