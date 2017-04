Princ Harry trpěl po smrti své matky psychickými problémy. Byl na pokraji totálního zhroucení

před 58 minutami

Nejmladší syn princezny Diany a prince Charlese se v minulosti proslavil svými divokými eskapádami. Tento týden se však britskému deníku svěřil s tím, že po smrti své matky prodělal četná nervová zhroucení. Řadu let si své psychické problémy nepřipouštěl. Vyhledat odbornou pomoc a promluvit o svých trápeních jej přiměl jeho bratr William.

Princ Harry prolomil tradici zachovávání mlčenlivosti o duševním stavu britské královské rodiny a v rozhovoru pro The Daily Telegraph uvedl, že po smrti své matky, princezny Diany, prodělal několik nervových zhroucení.

"Téměř celý svůj dosavadní život jsem říkal: Jsem v pohodě," uvedl v audio pořadu o duševním zdraví Mad World (Šílený svět).

Dvaatřicetiletý princ se redaktorce Bryony Gordonové svěřil s tím, že ve skutečnosti prošel dlouhým a bolestivým procesem odmítání ztráty své matky, jenž trval až do jeho pozdních dvacátých let života.

Poslední tři roky však vyhledává odbornou pomoc, aby se s tlakem a smutkem dokázal vyrovnat.

"Vypnul jsem své emoce"

Harrymu bylo dvanáct let, když princezna Diana v roce 1997 zahynula při automobilové nehodě v Paříži. Smrt na něm podle jeho slov zanechala citový zmatek po dalších dvacet let. Na celé ty roky údajně "vypnul všechny své emoce". "Na pokraji totálního zhroucení jsem byl pravděpodobně při mnoha příležitostech," dodal.

"Mým způsobem, jak se s tím vším vypořádat, bylo strkat hlavu do písku, odmítat vůbec někdy na matku myslet, protože čemu by to pomohlo? Jen to rozesmutňuje a nevrátí ji to," popsal svá léta dospívání.

Ve dvaceti a více letech se proslavil nejen svou vojenskou kariérou, ale také eskapádami, jež zaplnily nejednou titulky novin. "Byl jsem typický dvacetiletý, pětadvacetiletý, osmadvacetiletý, který se protlouká a tvrdí, že život je skvělý," vyjevil v interview.

Dva roky totálního chaosu

Promluvil také o tom, jak měl občas chuť někoho praštit, takže se dal na box, aby uvolnil svou agresi. Dlouhodobé potlačování jeho žalu nakonec vedlo ke dvěma rokům totálního životního chaosu.

Velkou oporou a pomocí mu byl jeho bratr princ William, který mu řekl, aby své tiché utrpení začal řešit. "Říkal mi: To není dobře, to není normální - musíš o tom mluvit. Není normální si myslet, že se tě nic nedotkne," citoval jej.

"Najednou, všechen smutek, který jsem nikdy nedokázal zpracovat, začal vystupovat do popředí a zjistil jsem, že je hodně věcí, které musím vyřešit," dodal Harry.

Romantický vztah s herečkou a práce pro charitu

Syn princezny Diany a prince Charlese sdělil, že již tři roky chodí do poradny a čelí svým problémům. Kromě toho jej momentálně pojí také vážný, romantický vztah s americkou herečkou Meghan Markleovou. "Jsem teď schopen brát svou práci vážně, svůj soukromý život vážně a dávat krev, pot a slzy do věcí, které dávají smysl a pomůžou něco změnit," sdělil.

Princ Harry spolu se svým bratrem princem Williamem a jeho ženou Kate, vévodkyní z Cambridge, totiž spolupracuje s charitou podporující duševní zdraví. Snaží se o prosazování otevřené diskuse o duševní pohodě, která je stejně důležitá jako fyzické zdraví.

Kromě toho pracuje aktivně se zraněnými veterány a organizuje mezinárodní sportovní soutěže pro zraněné a nemocné lidi ve výslužbě.

Britská královská rodina je pod neustálým dohledem tisku. Právě stíhání princezny Diany a jejího přítele Dodima Al-Fayeda v srpnu 1997 senzacechtivými paparazzi se stalo ikoně britské královské rodiny osudným. Údajně opilý řidič tehdy narazil ve vysoké rychlosti do zdi v tunelu poblíž pařížského Place de l´Alma. Všichni pasažéři svým zraněním podlehli.

