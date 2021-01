Pohádka o muži s obřím penisem čelí kritice. Dětem se líbí, hájí se dánská televize

Muž s nadměrně vyvinutým penisem není typem postavy, kterou by člověk očekával v pořadu pro děti. V animovaném seriálu John Dillermand, který začala vysílat dánská veřejnoprávní televize, se takový hrdina přesto objevuje. Podle kritiků jde ovšem pohádka proti genderové rovnosti a podporuje stereotypy patriarchální společnosti.

Dánská veřejnoprávní televize DR začala vysílat dětský animovaný seriál John Dillermand, jehož hlavním hrdinou je muž s nadměrně vyvinutým přirozením. Ústrojí "penisového muže" (diller je dánský výraz pro mužský pohlavní úd) je natolik velké, že s ním v pohádce maluje po zdech, vztyčuje vlajku nebo dětem krade zmrzlinu.

Mnoha dospělým divákům ovšem postavička chlapíka, který svůj penis nedovede kontrolovat, příliš vtipná nepřipadala. Pilotní díl seriálu stanice odvysílala po Novém roce a hned nato se v zemi strhla bouřlivá debata o tom, co do pořadů pro děti ještě patří a co už je za hranou. Informoval o tom britský list The Guardian.

"Je tohle opravdu poselství, které chceme dětem v době po vypuknutí kampaně #MeToo předat?" ptala se například spisovatelka Anne Lise Marstrand-Jørgensenová. Profesor genderových studií na univerzitě v Roskilde Christian Groes zase uvedl, že seriál oslavující mužské genitálie jde proti trendu směřujícímu k větší rovnosti pohlaví.

"Pohádka může děti utvrzovat ve stereotypních představách patriarchální společnosti a omlouvat nevhodné chování ze strany mužů. Tvůrci se snažili, aby byl příběh vtipný, takže se může zdát na první pohled neškodný. To je ovšem omyl a měli bychom se zamyslet nad tím, co si děti ze seriálu do svého života vezmou," zdůraznil Groes.

Klinická psycholožka Erla Heinesen Højstedová, která pracuje s rodinami a dětmi, je naopak přesvědčená, že odpůrci pořadu berou seriál příliš vážně. "John Dillermand si s dětmi povídá, přemýšlí podobně jako ony a navíc si musíme přiznat, že dětem genitálie připadají legrační," upozornila Højstedová.

"Seriál vypráví o muži, který je impulzivní a ne vždycky se dokáže ovládat. Často dělá chyby, stejně jako je dělají děti, ale co je důležité, snaží se své omyly napravit a přijímá za své činy odpovědnost. Když Dillermandovi v pohádce jedna žena řekne, aby svůj penis nechal v kalhotách, poslechne ji. To je přece hezké, je na něj spoleh," vyzdvihla psycholožka.

Autoři seriálu se podle Højstedové mohli zamyslet nad tím, že by ukázali různorodost toho, jak lidská těla mohou vypadat, a nezaměřovat se jen na nadměrně vyvinutý penis. "Na druhou stranu pořad rozhodně není o sexu, a pokud ho tak budeme vnímat, svědčí to jen o tom, že si do něj promítáme naše dospělácké představy," dodala.

Televizní dramaturgy stanice DR kritické názory prozatím nechávají v klidu. "Stejně tak jsme mohli přijít se seriálem o ženě, která nemá pod kontrolou svou vaginu. Nejdůležitější pro nás je, že se John Dillermand líbí dětem," citoval britský deník oficiální vyjádření stanice.

