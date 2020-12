O Trumpův rodný dům není zájem. Realitka tak vybírá peníze, aby mu jej mohla vrátit

Dům, ve kterém vyrůstal americký prezident Donald Trump, se už dlouho nedaří prodat. Současný vlastník honosného sídla v newyorském Queensu za něj chce tři miliony dolarů (přes 65 milionů korun). Realitní agentura teď rozjela crowdfundingovou kampaň, která má za cíl vybrat peníze od Trumpových podporovatelů a v případě úspěchu nemovitost končícímu prezidentovi darovat.

Realitní makléři z Paramount Realty USA doufají, že se honosného sídla s pěti ložnicemi a čtyřmi koupelnami konečně zbaví. "Máte rádi prezidenta Trumpa? Vzdejte mu díky a přispějte k tomu, aby se do svého rodného domu mohl vrátit," píšou v popisku crowdfundingové kampaně na webu GoFundMe.

Zatím se však zdá, že se cílovou částku tři miliony dolarů (přes 65 milionů korun) vybrat nepodaří.

Po více než dvou týdnech od spuštění lidé na odkoupení domu přispěli zatím jen něco přes tři tisíce dolarů (v přepočtu zhruba 65 tisíc korun). Někteří z nich navíc k drobným příspěvkům přidávají vzkazy jako "Shame On You Trump" (Styď se, Trumpe). Informoval o tom deník The Telegraph.

Za nezdarem může být skutečnost, že v kosmopolitním New Yorku není Trump příliš populární. Nebo to, že ve stejné čtvrti se za stejnou částku prodávají další čtyři domy, většina z nich jsou ale na rozdíl od Trumpova rodného sídla novostavby.

V aukci i na Airbnb

Nemovitost nyní vlastní společnost Trump Birth House a kdo za ní stojí, zůstává záhadou. Loni na podzim byla nabídnuta v aukci, nikdo za ni ale nebyl ochotný dát ani vyvolávací částku. Dům byl dříve k dispozici také na platformě Airbnb a zájemcům bylo za jednu noc účtováno 800 dolarů (v přepočtu přes 17 tisíc korun).

Cena Trumpova rodného domu výrazně vzrostla v době jeho zvolení do prezidentského úřadu. V roce 2008 se prodal za 782,5 tisíce dolarů (přes 17 milionů korun). A v roce 2017, těsně předtím, než se Trump nastěhoval do Bílého domu, se ho v aukci podařilo vydražit za 1,4 milionu dolarů (více než 30 milionů korun).

"Nedá se říct, že by o dům nikdo neměl zájem. Současný majitel ho chce pouze prodat za částku, která je mimo realitu. Odpovídající hodnota by podle mě byla okolo jednoho milionu dolarů," řekla pro The Telegraph majitelka realitní agentury Paramount Realty Misha Haghaniová.

Stavbu v tudorovském stylu z cihel a štuků nechal v roce 1940 zbudovat prezidentův otec, developer a filantrop Fred Trump. Prezident v domě žil do svých čtyř let a poté se s rodinou přestěhoval do ještě velkolepější rezidence McMansion s 23 místnostmi.

