před 5 hodinami

Pocházejí z nejrůznějších rodinných a společenských poměrů. Nebýt výuky hudby El Sistema, která je zdarma, nikdy by patrně muzikanty nebyli. Od prvních chvil hrají v orchestru s kamarády, hodiny individuálního drilování s učitelem odpadají. Funguje to. Když se sejdou s kamarády z celé Evropy v rámci Sistema Europe Youth Orchestra, po zkouškách jsou schopní fungovat jako profesionální orchestr. A vyprodávat prestižní koncertní sály světa. Mimochodem - je jim od šesti do patnácti let. Projekt funguje díky Nadačnímu fondu Harmonie i u nás, ale potýká se s financemi.