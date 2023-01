Fenomén Zbrojovka: fotografové zachránili tisíce negativů, měly skončit v popelnici

Nechybělo moc a osmdesát tisíc negativů z archivu někdejší Zbrojovky Brno by skončilo na skládce. "Byl jsem s kamarádem zrovna ve sběrném dvoře, když jsme si všimli, že tam nějaký pán vyhazuje filmy. Bylo nám to líto, a tak jsme ho poprosili, jestli by nám je nedal," říká fotograf Roman Franc. Historické fotografie se podařilo zachránit a teď z nich vznikla i působivá kniha Fenomén Zbrojovka.

Fotografický poklad Zbrojovky Brno se vešel do třiceti sedmi krabic. "Když jsme to odváželi, skoro jsme naplnili dvě malá auta," vzpomíná Roman Franc na dobu před patnácti lety, kdy se k negativům dostal. "Dlouho jsme pak s kolegou nevěděli, co si s tak rozsáhlým archivem počít," přiznává fotograf. Snímky však byly dobře uloženy a nehrozil jim zánik. "Všechno se pohnulo kupředu před dvěma lety, když jsem si uvědomil, že fotoarchiv Zbrojovky by mohl zajímat město Brno, jehož Informační turistické centrum se snaží upozorňovat na místní industriální dědictví," konstatuje Roman Franc. Nakonec se podařilo spojit úsilí fotografů, Turistického informačního centra města Brna i developerské firmy, která v oblasti bývalého areálu továrny buduje čtvrť Nová Zbrojovka. "Nakonec jsme zpracovali všech osmdesát tisíc negativů. Z nich jsme udělali užší výběr zhruba sedmi tisíc fotek a z toho pak vznikla sada asi 370 snímků, které se naskenovaly pro knihu," konstatuje Franc. Ze snímků nedávno vznikla fotografická kniha Fenomén Zbrojovka, kde se obrazová část prolíná se vzpomínkami pamětníků. "Tato kniha není osamoceným počinem. Vznikla v rámci dlouhodobého projektu Brno Industrial, ve kterém mapujeme období rozmachu i ústupu brněnského průmyslu," konstatuje v publikaci Jana Janulíková z Turistického informačního centra Brno. Impulzem ke vzniku knihy byl podle ní právě mimořádný nález fotografického archivu Zbrojovky. Na vydání titulu se s Turistickým informačním centrem Brno podíleli také Nová Zbrojovka a Muzeum města Brna za finanční podpory statutárního města Brna. O knize Fenomén Zbrojovka Foto: Fenomén Zbrojovka Koncept publikace Roman Franc a Josef Ondrik. Koncepce, výběr a uspořádání obrazové části: Lucia L. Fišerová. Texty: L. Fišerová, K. Nedbálková, A. Kastnerová, M. Stöhr, K. Jordánová, R. Čerbák a M. Klenovský. Texty v češtině a angličtině. Počet stran: 356. Více informací a možnost zakoupení na adrese: darkyzbrna.cz/cti-brno/fenomen-zbrojovka/