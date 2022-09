Česko očima šestnáctiletého kluka. Dva roky mapuje krásné stavby, teď vydává bedekr

Německé aerolinky Lufthansa kvůli stávce svých pilotů, plánované na pátek, zrušily sedm letů mezi Prahou a Frankfurtem nad Mohanem. Ze stejného důvodu společnost zrušila už čtvrteční večerní přílet z Frankfurtu na pražské letiště v Ruzyni, sdělila mluvčí letiště Klára Divíšková. Celkově Lufthansa zruší kvůli stávce kolem 800 letů, což se podle ní dotkne až 130 tisíc cestujících.

V pátek mezi Prahou a Frankfurtem nepoletí žádná ze tří plánovaných linek, odřeknutí platí pro oba směry. Naopak spojení české metropole s Düsseldorfem, které obsluhuje Eurowings, dceřiná společnost Lufthansy, je plně zachováno.

Rozhodnutí Lufthansy o zrušení letů se vztahuje na téměř všechny její páteční lety na letištích v Mnichově a Frankfurtu nad Mohanem. Ve čtvrtek ale aerolinky upozornily, že by mohly zrušit i některé lety v sobotu a neděli.

Důvodem stávky jsou spory o mzdy. Odbory žádají na letošní rok jejich zvýšení o 5,5 procenta a vytvoření mechanismu, díky kterému by růst v dalších letech překonával inflaci. Lufthansa tvrdí, že takové požadavky by zvýšily náklady na kokpitový personál o 40 procent. Sama navrhuje zvýšení základní měsíční mzdy o 900 eur (22 tisíc Kč). To by podle ní v 18měsíčním období představovalo nárůst mezd o 18 procent pro začínající piloty a pětiprocentní nárůst pro kapitány.