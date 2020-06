Nejmodernější "sklípek" v Česku stál 120 milionů. Víno se tu nejen pije, ale i vyrábí

Letošní sklizeň ovoce v Česku bude kvůli jarním mrazům opět slabá a měla by činit podprůměrných 134 798 tun. V porovnání s loňskou velmi nízkou sklizní by měla sice vzrůst o 3,8 procenta, ale proti průměru sklizní posledních pěti let bude propad činit 12 procent. Razantní pokles úrody se čeká u meruněk. Vyplývá to z odhadu sklizně, který k 15. červnu udělala Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

"Zejména jsou poškozené meruňky a třešně, škody ale budou i u dalších ovocných druhů," řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Mrazy ovocné sady zasáhly v několika vlnách v březnu a v dubnu. Úrodu ovoce mrazy srazily i v roce 2019.

Kromě mrazů se však podle mluvčí ÚKZÚZ Ivany Krškové na letošní úrodě negativně projeví i silné deště a krupobití, které zemi zasáhly v minulých týdnech. "Z tohoto důvodu lze očekávat pokles výnosů a kvality produkce, což se může projevit již v odhadu sklizně jádrovin k 1. září," uvedla Kršková.