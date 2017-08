Nic nedělám a v práci se sotva ukážu, přiznal se omylem mluvčí soudu novináři. Úřad vykonával 20 let

před 56 minutami

Někdejší mluvčí newyorského soudu byl vyhozen poté, co omylem novináři deníku New York Post přiznal, že v práci nic nedělá a většinou do ní ani nechodí. Pár měsíců před státní penzí tak byl vyhozen. Ve funkci byl od roku 1996.

Doporučujeme

Související