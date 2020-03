Zavřít se doma nestačí. Vařte kvalitní jídla a choďte do přírody, radí imunoložka

Na koronavirus zatím lidstvo nemá specifický lék. Tradiční babské rady a kvalitní potraviny ale mohou organismu pomoct zvýšit jeho obranyschopnost, myslí si výživová poradkyně Margit Slimáková. "Na zvýšení imunity jsou dobré hlavně protizánětlivé a antioxidační potraviny, jako je kurkuma, zázvor, česnek, medvědí česnek nebo citrusy. Základ ale je vařit kvalitně a z čerstvých potravin."

Karanténa je příležitost dělat to, na co si lidé běžně neudělají čas, myslí si Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu. Je to podle ní možnost naučit se pečovat o své tělo. "Uvařme si doma svá oblíbená jídla, naučme se nové recepty a zkusme vybírat kvalitnější potraviny."

Bílou mouku může člověk nejen v době virové nákazy vyměnit za špaldovou, která má větší obsah minerálů, vitaminů a vlákniny. Celozrnnými variantami se dá nahradit i pečivo, těstoviny a rýže. "Výborné jsou například kroupy, které jsou výživově kvalitnější než běžná rýže. V našem jídelníčku mají navíc dlouhou tradici," říká Slimáková.

Konzervy nemají být základ jídelníčku

Podle poradkyně by lidé neměli prvoplánově nakupovat potraviny do zásoby. Konzervy a hotová jídla mohou sloužit jako doplňky, neměly by ale tvořit základ jídelníčku. "Rozhodující je hlavně kvalita. Pořád platí, že základní potraviny jsou nejlepší čerstvé. Brzy začne sezona zeleniny a bylinek, v těch jsou látky, které do těla potřebujeme dostat."

Imunitu podporují také potraviny, které mají antioxidační a protizánětlivé účinky. Je to například česnek, medvědí česnek, zázvor, indické koření a kurkuma. "Doporučuji, aby lidé v čase virů více kořenili jídla a nebáli se je i trochu přiostřit. K svačině můžeme vypít čerstvé šťávy z citrusů."

Karanténa neznamená, že člověk nemůže vyrazit do přírody. Čerstvý vzduch, aktivity a slunce jsou faktory, které tělo významně posilují a dodávají mu energii. "Nezavírejme se doma a v kancelářích, pohybujme se. Pokud má člověk zahrádku anebo jen balkon, může si nakoupit sazeničky a zkusit si něco vypěstovat. Čím víc má pohybu a přísunu slunce, tím je větší šance, že se nákaze vyvaruje."

Nezanedbatelným faktorem, který přispívá k našemu zdraví, je také spánek. Tělo i mysl si potřebuje odpočinout, aby vydržely nápor stresu v mimořádné situaci. "Kvalitní spánek potřebujeme dlouhodobě, abychom si udrželi nadhled. Je zásadní, abychom se před spaním vyvarovali myšlenkám na neúspěch a snažili se myslet pozitivně. V rodině by nám také neměl chybět humor," doporučuje Slimáková.

V době koronaviru je čas i na takové aktivity, jako je sázení stromů, pečení chleba, opalování, ale také třeba (soukromé) saunování a otužování anebo hraní her. To všechno má pozitivní účinky na fyzický i psychický stav člověka. Zdravě jíst, hýbat se a pozitivně myslet je základ zdravého ducha ve zdravém těle, myslí si Slimáková.

Video: Čtverec látky a dva proužky. Lidé si roušky šijí sami doma