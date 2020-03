Je normální se nákazy bát. Kosmický inženýr Jan Lukačevič radí, jak přežít v izolaci

View this post on Instagram

Jak fungovat v izolaci aneb 6 lekcí z kosmického výzkumu, které byste měli znát. Mnoho z nás je teď na homeoffice, v karanténě, má zrušenou výuku a zkrátka se ocitá v izolaci. Jak to zvládnout a jak se chovat? Mám pro vás 6 rad a tipů, jak takovou situaci zvládnout. Pochází z kosmického výzkumu! Během simulovaných misí k Marsu se totiž zkoumá fungování lidské psychiky v izolaci, abychom byli na dlouhé cesty vesmírem připraveni. Tady jsou: 1️⃣Je normální nemít se pořád fajn - lidská nálada se zkrátka mění 2️⃣Buďte aktivní - mozek je rád zaměstnaný 3️⃣Aktivně budujte sociální síťování - častěji a vědomě komunikujte s ostatními 4️⃣Nebuďte negativní a nepřátelští - emoce i nálady jsou vysoce nakažlivé 5️⃣Buďte ostatním oporou 6️⃣Pečujte a učte pečovat Rady jsou rozepsány více v textech na fotkách. Opatrujte se, to zvládneme!