Mladé Číňanky podstupují plastiku. Díky aplikacím zjišťují, co jim chybí ke kráse

Stále více čínských dívek podstupuje plastické operace v touze mít větší oči, vysoké lícní kosti, rovný nos či hubené nohy. Chtějí se tak přiblížit ideálům krásy, které vidí u postav komiksů manga nebo u hvězd jihokorejského k-popu. Počet plastických operací v Číně podle dostupných dat mezi lety 2014 a 2017 narostl ze sedmi milionů na více než dvojnásobek, informoval zpravodajský web americké CNN. Odborníci, s nimiž reportéři CNN mluvili, vidí jednu z příčin nárůstu v nových mobilních aplikacích jako So-Young či GengMei. Ty potenciálním zájemcům a především zájemkyním umožňují vidět, jak by se jejich vzhled po chirurgickém zákroku změnil, a na základě toho si operaci klidně rovnou objednat a zaplatit za ni zálohu kreditní kartou. Statistiky, které v loňském roce zveřejnili správci aplikace So-Young, ukázaly, že službu využívají především mladší Číňanky z větších měst. Více než polovině dívek, které se prostřednictvím aplikace dostanou na operační sál, ještě nebylo 26. Třeba ve Spojených státech přitom lidé pod 30 let tvoří jen šest procent klientely plastických chirurgů. Pro Číňanky z generace Z plastika představuje způsob, jak zvýšit své šance nejen při seznamování, ale i na pracovním trhu. "Čínská společnost nadále zůstává velice patriarchální. Být krásná je tak jediná záruka, že žena může uspět při pracovním pohovoru nebo že si najde manžela," přiblížila Brenda Alegreová, lektorka genderových studií na univerzitě v Hongkongu, která se zmíněným trendem ve svém výzkumu zabývá. Touhu po perfektním vzezření mohou navíc podporovat i aplikace jako Meitu, které nabízejí nástroje, jak ze svých fotek odstranit veškeré nedokonalosti. "Dívky pak chtějí, aby se podoba, kterou si vymodelují v aplikaci, stala realitou," uvedla Stephanie Lamová, plastická chirurgyně působící v Hongkongu. Tři plastiky za cenu dvou Nejrozšířenější aplikací, která mladé ženy propojuje s plastickými klinikami, je GengMei. Používá ji 36 milionů klientů a 20 tisíc chirurgů. O něco menší popularitě se těší So-Young, kam se měsíčně přihlásí dva a půl milionu aktivních uživatelů a téměř šest tisíc chirurgů. Obě služby zahrnují uživatelské recenze hodnotící jednotlivé kliniky. Související Muž, který už nechce být Kenem, ale Barbie: Rodrigo Alves má rekord v počtu plastik Přehled GengMei pak pracuje i s nástrojem rozšířené reality, který člověku zanalyzuje jeho tvář a dá jí známku od jedné do sta na základě kritérií jako zdraví, přitažlivost a symetrie. Následně navrhne úpravy kosmetických vylepšení. V případě, že cena operace přesahuje finanční možnosti zájemkyně, přesměruje ji aplikace na službu Huabei, která na zákroky poskytuje půjčky. Výzkumnice Alegreová dokonce zaznamenala, že některé kliniky v době letních prázdnin, kdy mladé ženy chtějí zdokonalit svůj vzhled před začátkem školního roku, přicházejí se slevovými akcemi. "Dívky mohou jít na plastiku třeba po třech a získat tři zákroky za cenu dvou," prozradila vědkyně. Jedním z nejvyhledávanějších vzezření na uvedených aplikacích je takzvaný baby face. Ten by měl ideálně zahrnovat kulatý obličej s jemnými rysy, velkýma očima, malou bradou, malým nosem a výrazným čelem. K jeho dosažení dívky musí mnohdy absolvovat zákroky v oblasti očí a nosu a do tváří si nechat vložit implantáty. Ne všechny operace ale dopadnou dobře. Čínská média často informují o případech, kdy pacientky čelily nepředvídaným pooperačním komplikacím, nebo kdy dokonce zemřely na sále. Takové situace nastávají na menších klinikách, které nedisponují potřebnými licencemi. Čínská národní zdravotnická komise jenom od května 2017 zjistila 2772 případů ilegálních plastických zákroků, což vedlo k více než 1200 trestním stíháním. V návaznosti na to nyní komise zvažuje sepsání černé listiny nebezpečných chirurgů.