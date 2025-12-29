Přeskočit na obsah
Benative
29. 12. Judita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Nejlepší stavby a interiéry roku 2025. Sakrální krásy, loft, hotel i pivovar

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Letošek přinesl do české architektury nečekanou pestrost a vedle velkolepých rekonstrukcí, sakrálních staveb a citlivých zásahů do krajiny se objevily i výjimečné interiéry. Ať jde o dům pro umělce, rafinovaný loft nebo dětský hospic, který získal srdce odborníků i veřejnosti, všechny vybrané projekty spojuje jedno: důraz na atmosféru, příběh a lidské prožívání prostoru.

Reklama
Předchozí
1234519
Pokračovat

Dům Oskar

Dům architekta Jana Žaloudka, který je i jeho autorem, je osobním manifestem.
Dům architekta Jana Žaloudka, který je i jeho autorem, je osobním manifestem.Foto: BoysPlayNice

Dům architekta Jana Žaloudka, který je i jeho autorem, je osobním manifestem. Vyrůstá ve velkorysé zahradě původně patřící k místnímu zámku, přičemž název Oskar odkazuje na skladatele Oskara Nedbala, který v sousedním zámku psal operetu Polská krev.

Formálně se dům inspiruje sakrální architekturou a interiér překvapí sedmimetrovou klenbou, kruhovým oknem, dřevěnou kuchyní s ostrůvkem z indické žuly připomínajícím mensu a atmosférou mimo čas.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Jiří Komorous, Ochranná služba, Policie ČR, generál, ochranka
Jiří Komorous, Ochranná služba, Policie ČR, generál, ochranka
Jiří Komorous, Ochranná služba, Policie ČR, generál, ochranka

A je konec. Generál Komorous opouští policejní elitu, ta se mu rozpadala pod rukama

Elitní útvar bodyguardů opouští jedna z nejznámějších tváří policejních složek. Jiří Komorous oslavil 28. prosince své 65. narozeniny, což znamená, že mu služební zákon neumožňuje dále stát v čele Ochranné služby Policie ČR (OS PČR). Musí proto odejít do důchodu. Ředitelem byl od roku 2013, v posledních letech ho ale doprovázely četné skandály, které na ochránce nejmocnějších vrhaly nemalý stín.

grafika - závažnost dopravních nehod
grafika - závažnost dopravních nehod
grafika - závažnost dopravních nehod

Nehodovost jako Brno. Víme, v jakých městech jsou nejnebezpečnější ulice v Česku

Na brněnských ulicích vloni vyhaslo osm životů, dalších 58 účastníků dopravních nehod skončilo s těžkými zraněními v nemocnici. Pro řidiče a zejména pro cyklisty či chodce je tak druhé největší české město osmkrát rizikovější než Hradec Králové, kde tragicky končí méně než pět nehod z tisíce. Vyplývá to z posledního indexu dopravních nehod Generali České pojišťovny (GČP index).

Reklama
'Battle of the Sexes' - Nick Kyrgios v Aryna Sabalenka
'Battle of the Sexes' - Nick Kyrgios v Aryna Sabalenka
'Battle of the Sexes' - Nick Kyrgios v Aryna Sabalenka

"Souboj pohlaví" vyhrál Kyrgios, jednička Sabalenková by ráda odvetu

Tenisový "Souboj pohlaví" vyhrál v Dubaji Australan Nick Kyrgios. Světovou jedničku Arynu Sabalenkovou z Běloruska porazil v exhibičním utkání s upravenými pravidly dvakrát 6:3. V hledišti bylo 17.000 diváků, mezi celebritami se objevil například brazilský fotbalista Ronaldo.

Reklama
Reklama
Reklama