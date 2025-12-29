Letošek přinesl do české architektury nečekanou pestrost a vedle velkolepých rekonstrukcí, sakrálních staveb a citlivých zásahů do krajiny se objevily i výjimečné interiéry. Ať jde o dům pro umělce, rafinovaný loft nebo dětský hospic, který získal srdce odborníků i veřejnosti, všechny vybrané projekty spojuje jedno: důraz na atmosféru, příběh a lidské prožívání prostoru.
Dům Oskar
Dům architekta Jana Žaloudka, který je i jeho autorem, je osobním manifestem. Vyrůstá ve velkorysé zahradě původně patřící k místnímu zámku, přičemž název Oskar odkazuje na skladatele Oskara Nedbala, který v sousedním zámku psal operetu Polská krev.
Formálně se dům inspiruje sakrální architekturou a interiér překvapí sedmimetrovou klenbou, kruhovým oknem, dřevěnou kuchyní s ostrůvkem z indické žuly připomínajícím mensu a atmosférou mimo čas.
Dům Oskar
Dům architekta Jana Žaloudka, který je i jeho autorem, je osobním manifestem. Vyrůstá ve velkorysé zahradě původně patřící k místnímu zámku, přičemž název Oskar odkazuje na skladatele Oskara Nedbala, který v sousedním zámku psal operetu Polská krev.
Formálně se dům inspiruje sakrální architekturou a interiér překvapí sedmimetrovou klenbou, kruhovým oknem, dřevěnou kuchyní s ostrůvkem z indické žuly připomínajícím mensu a atmosférou mimo čas.
Dům Oskar
Dům je zároveň galerií: sochy, obrazy, africké artefakty, keramika i japonské lampy Akari vytvářejí živoucí Gesamtkunstwerk.
Majitelé dům otevírají veřejnosti – k rezidencím, workshopům i pronájmu.
Není divu, že se stavba objevila snad v každém médiu zabývajícím se architekturou – a že si architekt odnesl hlavní cenu v soutěži Interiér roku.
Dům pro Julii
Dům pro Julii je první dětský hospic v Česku – a zároveň stavba, která v sobě spojuje empatii, klid a architektonickou preciznost. Nabízí paliativní i odlehčovací péči, rehabilitace, terapii i podporu celým rodinám.
Je to místo pro ty nejtěžší chvíle, ale i pro radostné momenty, koupání ve vyhřívaném bazénu, hry ve smyslové herně nebo posezení na terasách pod noční oblohou.
Dům pro Julii
Budova je zapuštěna do svažitého terénu a orientována kolem velkého atria s květinovými záhony, jezírkem a starými borovicemi. Prosklené plochy přinášejí světlo, krajinou prostupují velké výhledy. Proč? Protože slunce léčí.
Architekti ze studia ČTYŘSTĚN architekti oddělili jednotlivé provozy do tří úrovní tak, aby rodiny, personál i smuteční hosté měli svůj prostor.
Není divu, že tento dům získal první místo v soutěži Česká cena za architekturu. Porota ocenila komplexnost návrhu, dřevo v kombinaci s betonem, precizní interiéry, silné napojení na krajinu i výjimečnou spolupráci architekta a investora. Předseda Senátu Miloš Vystrčil pak ocenil „důstojné prostředí, souznění s přírodou a láskyplné okamžiky“, které stavba umožňuje.
Kaple Panny Marie Na Pískách
Na místě, kde kdysi stávala stará kaplička vítající příchozí k obci, vyrostla nová. Její tvar vychází z původního rozvětvení tří cest, takže kaple je zároveň orientačním bodem i symbolem propojení krajiny.
V jednoduché současné formě se mísí tradice s moderním detailem. Uvnitř je pak soška Panny Marie – schoulená, chráněná, neviditelná na první pohled – a kolemjdoucí si k ní musí dojít.
Kaple Panny Marie Na Pískách
Každá ze tří stran kaple ukazuje Marii jinak – jako Pannu, Matku i Světici. Kaple od studia Chrama a Lucie Chotěborové zabodovala v České ceně za architekturu – porota ocenila citlivé uchování paměti místa i fakt, že kaple nahrazuje stavbu zbořenou v 60. letech.
Opravdu panelák?
Na pomezí staré a nové části Žižkova vznikl byt, který vyvrací všechny stereotypy o panelácích. Původně ho chtěli majitelé prodat – nakonec však díky rekonstrukci architektky Ivy Hájkové vznikl vzdušný domov mladé rodiny – inspirovaný přírodou, vodou a skalami.
Základem proměny bylo otevření dispozice: zbourání příčky mezi obývákem a sousední místností, její nahrazení skleněnou stěnou a vytvoření pracovny i místa pro cvičení.
Dvě nové koupelny, důmyslné vestavby s integrovanými skrytými dveřmi a velkorysá komora pak přinesly požadovaný komfort.
Opravdu panelák?
Betonové panely se přiznaly v naturálním vzhledu a jejich „tvrdost“ zjemňuje třeba zelenkavé sklo, terazzová podlaha v odstínech zelené, textil a dřevo. Celek vytváří dojem vodopádu stékajícího po skalách - koncept, který dal bytu charakter, poetiku a nečekanou noblesu. I tato přestavba zabodovala v soutěži Interiér roku.
Polepšovna
Nový interiér restaurace a pivnice od Kláry Valové a Terezy Podroužkové ze studia SMLXL s.r.o. v pražském Vnitroblocku navazuje na industriální charakter okolí, ale doplňuje jej o jemnou eleganci. Dominantou prostoru je bar s hliníkovým obkladem evokujícím pivní pěnu, doplněný světelnou rampou s nabídkovou tabulí. Otevřená část kuchyně pak umožňuje hostům sledovat finalizaci jídel.
Polepšovna
Pivnice – vítězný veřejný prostor soutěže Interiér roku – nabízí tři typy sezení, a to barové „na stojáka“, polovysoké sezení v intimní „trucovně“ a velký masivní stůl pod světlíkem. Bílá cihlová stěna, betonový strop a přiznané rozvody navíc podtrhují industriální ráz.
Kontrast tvoří černý salonek s nerezovým stolem působícím jako šperk a stěnou pokrytou pivními lahvemi, která vytváří jemné vlnění. A toalety jsou pojaté jako minimalistický zážitek s hravým „průhledem“ mezi dámskou a pánskou částí.
Byt 11, Šal'a
Byt ve třetím patře domu ze 60. let prošel radikální transformací. Architekt Zoran Samol se rozhodl zbourat všechny příčky, zdůraznit nosné stěny a využít maximum původních materiálů. Z parket obýváku se tak staly parkety ložnice, původní terazzo z chodby zůstalo na svém místě a fragment starého sporákového obkladu připomíná minulost bytu.
Celý prostor sjednocuje podkladová barva obíhající všechny stěny, která rámuje a zvýrazňuje náhodně objevené geometrické malůvky - vzpomínku na dobu vzniku domu. Výrazným prvkem je stropní síť žlabů pro elektroinstalaci, která zároveň slouží jako konstrukce pro svítidla a část nábytku.
Byt 11, Šal'a
Centrální polohu má nová koupelna, která dělí byt na denní a klidovou část. Mobilní kuchyňský pult se může proměnit v pracovní stůl či místo k sezení.
Výsledkem je byt pro mladý pár, který pracuje z domova – otevřený, funkční, plný příběhů. A také nízkonákladová stavba roku podle soutěže Interiér roku.
Dům se sochařským ateliérem
Na místě starého domu vyrostl díky Anně Nižňanské a Anně Podroužkové z ANNY ARCHITECTS nový rodinný dům propojující dva světy: replikovanou historickou fasádu a moderní přístavbu se sochařským ateliérem.
Dům je navržen pro starší manžele a jejich dvě jezevčice – otevřený, funkční, s možností pohostit rodinu i přátele. A interiér stojí na neutrálních materiálech, aby dům sloužil jako pozadí pro bohatou uměleckou sbírku.
Dům se sochařským ateliérem
Obytný prostor se otevírá do zahrady velkými okny a HS portálem – ložnice v přízemí je připravena na budoucí bezbariérové užívání. V patře se pak nachází další ložnice, pracovna a pokoj pro hosty.
Ateliér je promyšlenou pracovnou: čtyřmetrová výška, pochozí patro, kladka na manipulaci s těžkými modely, pojízdné stoly, výlevka pro sádrové formy – vše v minimalistické barevnosti a industriálním tónu.
Dům využívá udržitelné technologie, je citlivě zasazen do zahrady a klade důraz na dlouhodobou funkčnost i tichou krásu detailu.
Nuselský pivovar
Nuselský pivovar je dnes jedním z nejúspěšnějších pražských revitalizačních projektů – i proto se umístil mezi nejlepšími stavbami v anketě Best of realty 2025.
Historický areál, jehož kořeny sahají k roku 1694, byl kdysi největším pivovarem ve střední Evropě. Odehrávaly se zde slavné poutě a díky Fidlovačce se pivovar zapsal i do české kulturní paměti.
Nuselský pivovar
Nová výstavba rezidencí navazuje na vinohradskou měšťanskou strukturu, zatímco pečlivě rekonstruovaná jižní část propojuje industriální minulost s moderním městským životem.
Nová lávka přes Botič pak spojuje areál s Křesomyslovou ulicí a vytváří nové centrum Nuslí s pasáží, kavárnami a obchody.
Fairmont Golden Prague
Po pětileté rekonstrukci za čtyři miliardy korun se bývalý InterContinental proměnil v hotel Fairmont Golden Prague. Architekti z TaK Architects navázali na to nejlepší z původní stavby: brutalistické betony, strop Jana Šrámka, křehká svítidla Reného Roubíčka, řezby Čestmíra Kafky či dřevěnou stěnu Josefa Klimeše.
Historická umělecká díla doplnila práce současných českých tvůrců – od Jana Kukly po značky Bomma, Preciosa a Lasvit.
Fairmont Golden Prague
Hotel nabízí 320 pokojů, šest restaurací, spa, konferenční sály, zahradu plnou zeleně a unikátní dvojici bazénů. Použité materiály – tmavé dřevo, sklo, kůže – ladí s replikou terakotového obkladu navrženého Zbyňkem Sekalem.
Fairmont Golden Prague dokazuje, že citlivá rekonstrukce může propojit historii s moderní elegancí – i proto se též objevil mezi top stavbami Best of realty 2025.
Rok architektury, v němž rozhodovaly emoce
Rok 2025 ukázal, že kvalitní architektura nespočívá jen ve formě, ale v porozumění místu, lidem a příběhům. Ať jde o dům zavěšený mezi zemí a nebem, panelák proměněný ve vodopád, hospic, který léčí světlem, nebo pivovar vrácený městu – všechny letošní realizace mají společné to, že mění způsob, jakým prožíváme prostor.
A možná právě proto patří k tomu nejlepšímu, co současná česká architektura nabízí.
A je konec. Generál Komorous opouští policejní elitu, ta se mu rozpadala pod rukama
Elitní útvar bodyguardů opouští jedna z nejznámějších tváří policejních složek. Jiří Komorous oslavil 28. prosince své 65. narozeniny, což znamená, že mu služební zákon neumožňuje dále stát v čele Ochranné služby Policie ČR (OS PČR). Musí proto odejít do důchodu. Ředitelem byl od roku 2013, v posledních letech ho ale doprovázely četné skandály, které na ochránce nejmocnějších vrhaly nemalý stín.
Najednou jsem neměla chuť se zabít. Violoncellistka popsala náhlý efekt microdosingu
Hudebnici Terezii Kovalové microdosing psychedelik (užívání velmi nízkých dávek) zachránil život. „Kdybych to měla říct natvrdo, tak jsem už pak neměla chuť se zabít,“ říká s tím, že efekt pocítila okamžitě. „Hned po prvním užití v ten den jsem věděla, že je něco jinak,“ doplňuje.
ŽIVĚMírová dohoda se přiblížila, tvrdí Trump po jednání se Zelenským. Nebyl ale konkrétní
Ostře sledované setkání ukrajinského prezidenta Zelenského s Donaldem Trumpem v jeho rezidenci Mar-a-Lago na Floridě začalo. Americký prezident těsně před setkáním s ukrajinským prezidentem telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Nehodovost jako Brno. Víme, v jakých městech jsou nejnebezpečnější ulice v Česku
Na brněnských ulicích vloni vyhaslo osm životů, dalších 58 účastníků dopravních nehod skončilo s těžkými zraněními v nemocnici. Pro řidiče a zejména pro cyklisty či chodce je tak druhé největší české město osmkrát rizikovější než Hradec Králové, kde tragicky končí méně než pět nehod z tisíce. Vyplývá to z posledního indexu dopravních nehod Generali České pojišťovny (GČP index).
"Souboj pohlaví" vyhrál Kyrgios, jednička Sabalenková by ráda odvetu
Tenisový "Souboj pohlaví" vyhrál v Dubaji Australan Nick Kyrgios. Světovou jedničku Arynu Sabalenkovou z Běloruska porazil v exhibičním utkání s upravenými pravidly dvakrát 6:3. V hledišti bylo 17.000 diváků, mezi celebritami se objevil například brazilský fotbalista Ronaldo.